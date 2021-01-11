Заява про занепокоєння

звернена до

Президента України,

Верховної Ради України,

Верховного Суду (в Україні),

Ради національної безпеки і оборони України

від

тих, що підписалися нижче, осіб з широким професійним досвідом і твердою відданістю інтересам України,

у зв’язку з

НЕВІЙСЬКОВОЮ КРИМІНАЛІЗАЦІЄЮ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ ВІЙСЬКОВИМИ КОМАНДИРАМИ В РАМКАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ, ТА ЇЇ ВПЛИВОМ НА БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ І НАДАВАНУ УКРАЇНІ ПІДТРИМКУ ЗАХОДУ

11 грудня 2020 р. апеляційний суд розглянув і залишив у силі вирок суду нижчої інстанції у справі відставного генерал-майора Віктора Назарова, який звинувачувався у службовій недбалості, виявленій ним у час його перебування на посаді начальника Штабу “антитерористичної” операції в Донбасі, у зв’язку зі збиттям 7 червня 2014 року українського транспортного літака ІЛ-76 військовими формуваннями під проводом росіян, яке призвело до смерті 9 членів екіпажу і 40 десантників.

Одразу після проголошення цього рішення одночасно і незалежно одна від одної з`явилися дві реакції на нього, в яких висловлювалося серйозне занепокоєння тим значенням, що його може мати це рішення для безпеки України. 19 грудня 2020 р. понад сто українських старших офіцерів і випробуваних битвою командирів поставили свої підписи (цимставлячи під загрозу свої кар’єри) під відкритим зверненням до керівництва країни, в якому попереджали що кримінальне переслідування невійськовою системою та ув’язнення генерала Назарова становить “загрозу національній безпеці України.”

20 грудня двоє американців, генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес і д-р Филлип Карбер, які мають широкий досвід і безпосередньо добре інформовані про семирічний перебіг захисту України від російської агресії і про поточний стан Збройних сил України, оприлюднили детальний аналіз цієї справи. Їхня незалежна оцінка, опублікована у газеті “Kyiv Post” 22 грудня 2020 р., вказує на небезпечні наслідки для національної безпеки України цього кримінального переслідування генерала Назарова.

23 грудня Верховний Суд України зупинив виконання вироку щодо ув’язнення генерала Назарова, а Президент Зеленський наказав начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку “працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій”. Це важливі кроки, але навіть якщо Назарова зрештою виправдають, структурні проблеми, які призвели до кримінального переслідування невійськовими органами рішень, що приймаються у ході бойової операції, залишаються. Більше того, офіс Генерального прокурора ініціював декілька схожих справ, в яких представники вищого командного складу звинувачуються у воєнних втратах.

Ми побоюємося, що продовження практики перекладення цих питань на цивільних прокурорів і суддів, які не мають ані досвіду, ані спеціальних знань для того, щоб оцінювати вагу прийняття рішень у бойових умовах, підриває безпеку України. Ані Сполучені Штати, ані решта західних держав, які надають Україні військову підтримку, ніколи б не дозволили, щоб з їхніми командирами обходилися так, як обійшлися з генералом Назаровим. У час, коли Росія продовжує війну на Донбасі, Україна має заохочувати відчуття відданості, бойового духу та ініціативи у своїх військовиків. Кримінальне переслідування генерала Назарова має прямо протилежний ефект.

Як зазначено в аналітичній записці Ходжеса — Карбера, Україна не повинна карати своїх військових командирів за “прийняття складних рішень в умовах високої непевності та у тяжких обставинах.” Це посилає дуже негативний меседж, вибиваючи грунт з-під ніг українських офіцерів, і може вплинути на те, як інші країни оцінюватимуть українську армію, коли прийматимуть рішення стосовно надання військової підтримки Україні.

Ми рекомендуємо, щоб Офіс Президента України, Верховна Рада України, Верховний Суд і Рада національної безпеки і оборони України:

Ретельно розглянули це питання на найвищому рівні, серйозно зваживши на вирази глибокого занепокоєння, висловлені такою великою кількістю українських високопоставлених та досвідчених бойових командирів, і, з огляду на заявку України про вступ до НАТО, переглянули його у відповідності з західною практикою.

Забезпечили щоб судовий розгляд справ військовослужбовців, звинувачення проти яких пов’язані з рішеннями, прийнятими в бойових умовах або загалом під час війни, здійснювався у військових судах, суддями-військовими та з залученням колегії присяжних, у складі військових офіцерів які мають бойовий досвід.

Залишити у силі рішення про зупинення виконання вироку щодо ув’язнення генерала Назарова, і заморозити будь-які інші заходи проти нього, доки не буде завершено перегляд його справи на високому рівні, і передивитися спосіб, у який з ним обійшлися, і вирок невійськової інстанції щодо нього у світлі результатів такого перегляду.

Кримінальне переслідування Україною генерала Назарова та невійськова криміналізація рішень, прийнятих командирами у бойових умовах, є чимось, з чого може тішитися лише Росія.

Із занепокоєнням,

д-р Стівен Бленк

старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute)

генерал Филип Брідлав (ВПС США, у відставці)

почесний професор Інституту міжнародних відносин ім. Сема Нанна, Технологічного інституту Джорджії; колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR)

Александер Вершбоу

колишній заступник Генерального секретаря НАТО; колишній Посол США в Російській Федерації

Дон Дженсен

колишній американський дипломат

д-р Филлип Карбер

президент Потомакської фундації (Potomac Foundation); колишній радник зі стратегічних питань міністра оборони США

генерал Уеслі Кларк(Армія США, у відставці)

колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) і кандидат у Президенти США від Демократичної партії 2004 року

Дейвид Креймер

колишній заступник державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці

Роберт МакКоннелл

директор з питань зовнішніх зв’язків Мережі друзів України (FOUN); колишній заступник генерального прокурора США

Стівен Пайфер

колишній посол США в Україні

Роман Попадюк

колишній посол США в Україні

Віктор Рудь

голова комітету закордонних справ Українсько-американської асоціації адвокатів

Уільям Тейлор

колишній посол США в Україні

Мелинда Харинг

старший науковий співробітник Євразійського центру Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute); заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради (Atlantic Council)

Глен Хауард

президент Джеймстаунської фундації (JamestownFoundation)

Джон Хербст

колишній посол США в Україні та Узбекистані

ген.-лт. Бен Ходжес (Армія США, у відставці)

колишній командувач Сухопутних військ США у Європі (USAREUR)

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