Annual Report Print this page 2024 honor roll of contributors By the Atlantic Council

This list represents cash support received January 1, 2024–December 31, 2024. The Atlantic Council is grateful for the generous support of its partners. We strive to be complete and accurate in our recognition of our contributors. We regret any errors or omissions.

$1,000,000+ Contributors Adrienne Arsht Bahaa Hariri Chevron Embassy of the United Arab Emirates Government of the United Kingdom Michael Fisch, American Securities Foundation Rawbank The Rockefeller Foundation SICPA System Capital Management United States Department of Defense United States Department of State $500,000—$999,999 Contributors Amazon Web Services Anonymous (2) Emirates Nuclear Energy Corporation John F.W. Rogers, Goldman Sachs MITRE OneOne Ventures Rosamund Stone Zander Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs SAAB Smith Richardson Foundation Splunk Inc. $250,000—$499,999 Contributors Airbus Alan Yang Anonymous (2) Apple Aramco Americas Bank of America Corporation Breakthrough Energy Foundation Çalik Holding Circle Crescent Petroleum Cyfrowy Polsat SA DAI Daniel Poneman ExxonMobil Corporation Foundation to Promote Open Society Gary Rieschel GE Vernova Google Hopelyn Investments Jeffrey M. Talpins Foundation The John Templeton Foundation Kostas Pantazopoulos Limak Holding Luminate Microsoft Corporation Ministry of Foreign Affairs of Sweden National Grid Omidyar Network PepsiCo PPD RBC Capital Markets Royal Norwegian Ministry of Defense Steptoe LLP United States Department of Energy United States Department of Housing and Urban Development Weiser Charitable Foundation $100,000—$249,999 Contributors Accenture Adani North America The African Export-Import Bank Ahmed Charai Ahmet Ören Alpha Ring International Ambassador Clifford Sobel Andre Kelleners Anonymous Ayman Asfari Baker Hughes Bank Gospodarstwa Krajowego Blackstone Charitable Foundation CAE USA Canada Ukraine Foundation Carnegie Corporation of New York Cheniere Energy, Inc. Citi Clearpath Foundation The Coca-Cola Company Coinbase Dariusz Mioduski Democracy Fund Devon Energy Divyank Turakhia Edward A. Emerson E-INFRA Embassy of Bahrain to the United States Embassy of Denmark in the United States Eni S.p.A EQT Corporation Excelerate Energy L.P. Fincantieri General Atomics George Chopivsky German Foreign Federal Office Glen Echo Group Global Impact Ventures Google Poland Sp. z.o.o. Government of Canada Gregg Sherrill GS Energy Howard Baker Forum Howden Group Hunt Consolidated, Inc. Ihnatowycz Family Foundation Integer Capital Group Keith J. Krach and the Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue Ken and Joanna Sharpe KNDS Lockheed Martin Corporation The Malala Fund MAPA Group Mastercard Meg Gentle Melanie Chen and Gabriella Åhl-Chen Meta Morningstar Family Foundation Motwani Jadeja Foundation MSCI Mubadala Energy Mundys Nader Tavakoli NATO Newton and Rochelle Becker Charitable Trust New Venture Fund Northrop Grumman Corporation Oak Foundation One Earth Future Orlen Synthos Green Energy PAGE Pathways Alliance Pernod Ricard USA Pfizer Policy Center For The New South PPF PrimerAI Repsol Roche Rockefeller Brothers Fund Ross Perot, Jr. RTX Sarah & Peter Beshar Sempra Energy Stellar Development Foundation Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO) Tala Tellurian Inc. Thales Group TMP Topsoe Total S.A. UN Women United States Agency for International Development Victor Pinchuk Foundation William Marron $50,000—$99,999 Contributors 3M Aalyria Accrete AI ADS Group Afiniti, Inc. African Rainbow Minerals (ARM) Air Products and Chemicals, Inc. Alain Bejjani Andersen Tax & Legal Italia Anonymous Antenna Group Assan Aluminyum Beretta USA The Boeing Company Booz Allen Hamilton Bradley Arant Boult Cummings LLP Bridgewater Associates Campero USA Corp. Cargill Charles Rossotti Charles and Lynn Schusterman Family Foundation Christopher Marlin Colleen Bell Copelouzos Group Corporation Andina De Fomento (CAF) CrowdStrike The D. Sterling Margolis Family Foundation Dataminr, Inc. David Caplan & Karen Wagner Delphi Economic Forum EagleRock Capital Management Edelman Elizabeth Frost Pierson Embassy of Japan to the United States of America Fathom5 FedEx Corporation FIBA Holding A.S. Ford Motor Company George and Kristen Lund Global Whole Being Fund Goldman Sachs & Co. Google Ireland Limited Guang Yang Hudson Institute Hyundai Motor Group Intesa Sanpaolo S.p.A. Invesco Capital Management LLC Jack Wadsworth Japan External Trade Organization Jera Americas, Inc. John and Susan Klein Joia M. Johnson JP Morgan Chase & Co Kirkland & Ellis LLP Kodiak Robotics The Korea Foundation Laurel Strategies Leidos Leonardo DRS, Inc. LexisNexis Group Margaret and Daniel Loeb Foundation Mark Machin Mercuria Ørsted Americas Partnership for Responsible Growth Raffaele Boccardo Republic of Lithuania S&P Global Inc. SAIC Saronic Scale AI Shell Squire Patton Boggs Standard Chartered Standard Industries Swiss Government Foreign Affairs Syrian American Council Teledyne Technologies Incorporated Templeton World Charities Tennessee Valley Authority TES Textron Thomas H. Glocer Tüpraş Ubitech Construcții United Nations Children’s Fund (UNICEF) United Parcel Service United States Institute of Peace Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Zurich Insurance Group Ltd $25,000—$49,999 Contributors Anonymous Ashurst Foundation Atlantik-Brücke Australia Office of National Intelligence Baker & McKenzie, LLP BP America BV TECH S.p.A. CGI Federal Choose New Jersey ConocoPhillips Consolidated Contractors Company Deloitte Domino Dow Jones Embassy of the Republic of Estonia to the United States FIFARMA First Eastern Investment Group Fortem Technologies James C. Temerty, C.M. Jenny Wood John & Sherri Goodman John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Johnson & Johnson KBR, inc. KHNP Latent AI LOT Polish Airlines Masdar MetLife, Inc. The Ministry of Defence of the Netherlands Ministry of Defence of the Republic of Singapore Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Munich Security Conference Nanyang Technological University Pamir Consulting Paul Hastings, LLP PJT Partners Poland Ministry of Foreign Affairs Safran USA SCSP Siemens Energy ST Engineering North America Steven A. Denning Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Swedish Energy Agency Tokyo Electric Power Holdings Company, Inc. TPG Inc. TRENDS Research and Advisory US Chamber of Commerce Visa Inc. VISION Technology Walmart The World Bank $10,000—$24,999 Contributors Adarga AJC Global Jewish Advocacy American Rheinmetall Defense, Inc. ANA Holdings Inc. Ankit Desai Anonymous (3) Bank for International Settlements Bloomberg BNY Mellon Brunswick Group Chris Dowd Clean Air Task Force Climate Advisers Concelex Corporacion Castillo Hermanos Daniel Rzasa DARE Strategies LLC David H. and Holly Petraeus Den Norske Krigsforsikring For Skib Gjensidig Forening Development Bank of Southern Africa DIGITALEUROPE DNV Energy USA Inc. Douglas Lute & Jane Holl Lute DT Institute Edge Case Research Elliot Ackerman Environmental Entrepreneurs European Climate Foundation Fidera Group Florida International University Franklin D. Kramer Frederick Kempe Gabriela Santos General Tod Wolters Georgetown University McDonough School of Business Global Vision Greylock Capital Management Harlan Ullman Henning Heine Invenergy LLC Jacob Blaustein Institute Jagello 2000 Jan Lodal Janio Rosales John Chapoton Judith Miller Kerri Selby KoBold Metals Ley Line Entertainment Lisa A. Pollina Mark Donig Mary Ann Walker Matthew Zubrow MBDA Inc. McLarty Associates Monarch Private Capital NASK – National Research Institute of Poland Negotiation Design & Strategy (NDS) Newcleo Norwegian Shipowners’ Association Notre Dame Keough School Washington Office Nuclear Energy Institute Nuclearlectrica S.A. Oves Enterprise Palantir Technologies Paul Hodge Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP Pyne & Partners Renaissance Strategic Advisors Robert Brooks Ronesans Enerji Rostam Zafari SentinelOne Stephen Shapiro Tao Tan and Sarah Schrager Gitlin Charitable Fund Tuvshinzaya Gantulga United Nations United States Department of Commerce Universidad Técnica Particular de Loja University of Texas at Austin Venture Global Walter B. Slocombe Willkie Farr & Gallagher Wilmer Hale $5,000—$9,999 Contributors ACG Analytics Afghanistan War Commission Amber Infrastructure Limited Ameresco Inc. Andrea Broggini Anonymous (2) Aparupa Sengupta Barbara Anderson Bedirhan Sezgin Beneath the Waves Biofuture Workshop Bob Litterman Byron Callan Club de Madrid Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) Crowell & Moring, LLP David Metzner Debbie Cross Deborah James Diana Dougan Dominion Energy Dov Zakheim Duke Energy Foundation Edith Camargo-Renteria Emma Sloniker Enrique Carrizosa Gelzis Eric Melby Feng-Hua Loh FlexGen Frank Aquila Frank Finelli Gargi Sharma Gerald Harrington Gregg Mossburg Gulefsan Cengiz IBF Connect SA Infineon Technologies Intel Ioan Istrate James Cartwright Jay L. Johnson Jendayi Frazer John Sullivan Johnathan Merrill Kay Bailey Hutchison Matthew Butler McKinsey & Company Melanne Verveer Michael Chertoff Michael Hayden Nuclear Energy Agency Patrick Gross Pattern Energy Paula Cintron Pirelli Quanta Services Rock the Ocean Sean Powers Sequoia Capital Shell Turkey Sören Südhof Stephany Simpson Sudhof Household Timothy Adams Wendy Makins $1,000—$4,999 Contributors Ala’a Kolkaila Andreas Rutili Anonymous (2) APLUS Enerji Yatirim Danismanlik Teknoloji ve Ticaret A.S. Beatriz Guillen-Onandia Borchert Consulting & Research AG Boryszew Energy Brendan Johannsen Cambridge Global Advisors Centre for International Governance Innovation Charles Hagel Chris Mundiath Christina Sgro Cynthia Lopez Castro Daniel Murphy David Bargueño Devon Long Embassy of Spain the United States Erin Miles Ernst & Young s.a. Factiva Foley Hoag LLP Frances M. Townsend Fred Post Freeport McMoRan, Inc. Future Forces The Garden City Company Gavin Walsh Greenergy Data Centers Hasan AlKurdi Highgate Ltd International Center for Journalists (ICFJ) International Tax and Investment Center Ippolito Leotta Ira Straus Istituto per gli Studi di Politica Internazionale itrek Janney Montgomery Scott LLC Jasneet Hora Jeanette Quick Jenna Ben-Yehuda Jonathan Merrill Joseph S. Nye Joseph Thompson Julie Varghese Kara Mangone Katerina Elias-Trostmann Kaush Arha Kroc Institute for International Peace Studies Last Energy Lisa Gittos Marta Karpiel Mary C. Yates Matthew Kustenbauder Megi Gabriyel Melissa Saphier Mercedes Gutierrez Mexican Chamber of Deputies Nancy Chang Neil Brown NWI Management LP Oleksandra Matviichuk Panayiotis Peter Kontis Paula J. Dobriansky The Poynter Institute Qureshi Family Foundation Randee Day Re:Coded Richard Heiler Rockefeller Family Fund Ross Alander Ryan Duncan Sancha Worthington Sarah Powazek Scott Van Buskirk Serkan Kazan Shekhar Pai Siminia Tulbure Stephen Kalin Syrian Forum USA Tara Hariharan Thomas Berg Tina Patterson Uday Mathur Unitas Communications Vanessa Swan Viren Mascarenhas Volkan Yigit WEC Italia William J. Hybl Yasin Düven YEO TENOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Up to $999 Contributors Aby Vanterpool Adrian Nedelcu Alejo Czerwonko Alexander Small Alexandra de Borchgrave Alexandra Schmidt-Fellner Alissa Pavia Alonso Raul AmpliQore Andav Capital Andrea Rotoloni Andrew Chvatal Andrew Goff Andrew Michta Angelika Dorvel Angelo Moushait Ankita Thakkar Anne Smits Anne Wellde Arianit Pllana Arvid Bell Atjena Gashi Austin Barnes B Pratyusha Chennupati Barbara Earnest Benjamin Kim Bruce Harwood Captain Gary Schnurrpusch Chama Mechtaly Charles Morgan Chelsea Michta Chiara Paolinelli Chime Asonye Christina Hioureas Christopher De Ruyter Connor James Dan Kenney Daniel Malloy Daniel Saka Mbumba David Martinez Dawne Spicer Diego Area Dominik Marchewka Dominique Carter E.C. Michael Higgins Family Foundation, Inc. Edward Verona Ernesto Di Giovanni Eunice Reddick Eva Paloma Treves Far Ventures SRL Felix A. Quintero Franklin Miller George Swiatylo Gissou Nia Gittipong Paruchabutr Gustav Borgefalk Hans Larsson Henry Venable Hong Kong Watch Hussein Al Baya Iskander Akylbayev J.D. Bindenagel Jackson Styron James D Bindenagel James Meznek James Wink Jeewon Park Jennifer Gordon Jessica Dabrowski John Barranco Jonas Anton Jonathan M Nielson Jonathan Panikoff Jose Echeverria Joseph Cascio Kadi Cesarie Katherine Barnes Kazakhstan Council on International Relations Kornel Koronowaki Kristi Pappalardo Kwabena Sintim-Damoa Ladan Fakory Laura Klick Lauren Holland Lawdan Bazargan Lynn McNeal Maciej Kuziemski Marilyn Whittemore Mark Esper Michael Goldfarb Michael Huneke Michael McCarthy Minmin Yen Mister Monti Morten Bo Laursen Muhammad Ghanem Nadine Imad Nathan Bruschi National Center for Urban Operations Naveen Chhangani Neil Thomson Nisha Desai Olena Kopanchuk Oumar Diallo Pallavi Sreerama Peter Seat Rainer Scherer Ramadane Hagne Randolph Guevara Raul Alonso Ravipal Bains Rebecca Jones Richard Boyd Richard Tanjo Richard Tingey Risto Volanen Robert Finley Robert Kaplan Robert Krijger Roberto Serpieri Salome Makharadze Sebastian Spriestersbach Shaun Fernando Silvere Megelas Skansen Technologies Sourav Sinha Stephen Johnson Stuart Owen Syed Irfan Teneo Strategy Thomas Connolly Thomas Horlander Tim Kubarych Valerie Alikakos Vincent Stanton Walter Parchomenko Warren Bayliss Welton Chang Wendy Jacobson William LaRivee William Nichols William Reilly Wolfram Nolte Yale University Zeb Bradford

