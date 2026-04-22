2025 honor roll of contributors
This list represents cash support received January 1, 2025-December 31, 2025. The Atlantic Council is grateful for the generous support of its partners. We strive to be complete and accurate in our recognition of our contributors. We regret any errors or omissions.
$1,000,000+ Contributors
Adrienne Arsht
Coefficient Giving
Embassy of the United Arab Emirates
John F.W. Rogers, Goldman Sachs
Michael Fisch, American Securities Foundation
MITRE
The Rockefeller Foundation
SICPA
System Capital Management
United States Department of Defense
United States Department of State
$500,000—$999,999 Contributors
Ahmet Ören
Amazon Web Services
Anonymous (2)
Antenna Group
Bahaa Hariri
Benedict Peters
Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies
Chevron
Circle
Crescent Petroleum
E-INFRA
Gates Foundation
Government of the United Kingdom
Input Output Global
Jeffrey M. Talpins Foundation
KHNP
Melanie Chen and Gabriella Åhl
Michal Solowow
The Mosaic Company
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
PPD
SAAB
Smith Richardson Foundation
State of Florida, Department of Economic Opportunity
Temerty Foundation
Weiser Charitable Foundation
The William and Flora Hewlett Foundation
$250,000—$499,999 Contributors
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C.
Accenture
Airbus
Anonymous (3)
ASIEX
Bank of America Corporation
C. Boyden Gray Estate
Çalik Holding
Carnegie Corporation of New York
Coinbase
The Honorable Daniel B. Poneman
Emirates Nuclear Energy Company
EnerCore
ExxonMobil Corporation
GE Vernova
General Atomics
Government Offices of Sweden (Swedish Ministry for Foreign Affairs)
Hopelyn Investments
John S. and James L. Knight Foundation
The John Templeton Foundation
Kirkoswald Asset Management
Kostas Pantazopoulos
Limak Holding
Luminate
Malala Fund
Mastercard
Northrop Grumman Corporation
Rawbank
The Rieschel Foundation
Robert J. Abernethy
Roche
Royal Norwegian Ministry of Defense
Steptoe LLP
Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO)
TC Energy
United States Department of Energy
Victor Pinchuk Foundation
$100,000—$249,999 Contributors
ABB Inc.
Alan Yang
Amaero
Amazon.com, Inc.
Andre Kelleners
Aramco
Mr. Ari Paul
Ashraf Qazi
Baker Hughes
Blackstone Charitable Foundation
BNP Paribas S.A.
Booz Allen Hamilton
bp America
Bridgewater Associates
Cheniere Energy, Inc.
Citigroup, Inc.
The Coca-Cola Company
Concelex
Dariusz Mioduski
Devon Energy
Dimitri Papalexopoulos
Div Turakhia
DT Institute
Embassy of Denmark, Washington, D.C.
Eni S.p.A
EQT Corporation
Equinor
Excelerate Energy L.P.
Fincantieri
Ford Foundation
GE Hitachi Nuclear Energy
George Chopivsky
Glencore
Global Impact
Government of Canada
Government of the United Kingdom
Gregg Sherrill
GS Energy
Hedera
Hoover Institution
Integer Capital Group
KNDS
The Korea Foundation
Lockheed Martin Corporation
MAPA Group
The Men and Women of Hunt Consolidated, Inc.
Meta
Microsoft Corporation
Millicom International Cellular SA
Ministry of Foreign Affairs of Spain
Ministry of National Defense of the Republic of Lithuania
Mundys
National Grid
New Venture Fund
Open Society Foundations
Orlen Synthos Green Energy
PAGE
Paladin Capital Group
Paxos
Pernod Ricard USA
Pfizer
Policy Center for the New South
PPF
Qualcomm
RBC Capital Markets
Repsol
Reset Tech
Ripple
The Rockefeller Brothers Fund
RTX Corporation
Santander Bank
Sarah and Peter Beshar
Schneider Electric
Siemens Energy
Snowflake Inc.
Stellar Development Foundation (SDF)
Stephen and Ann Hadley
Tala
TMP
Topsoe
Tropical Shipping
Unitas Communications
Venture Global
Visa
$50,000—$99,999 Contributors
Adrem Invest
African Rainbow Minerals (ARM)
Ahmed Charai
Alan H. Fleischmann and Dafna Tapiero of Laurel Strategies, Inc.
Albacore, Inc.
Aleksandar Kostić
Alpha Ring
American University
Andersen Tax & Legal Italia
Anonymous (2)
Applied Intuition
Banco Industrial
Brownstein Hyatt Farber Schreck
C. Jeffrey and Katherine J. Knittel
CCN Holding
Charles Rossotti
Christopher Marlin
Clifford Sobel
Commonwealth Fusion Systems
Copelouzos Group
CSG Group
The D. Sterling Margolis Family Foundation
David L. Caplan and Karen E. Wagner
DEACERO
Deloitte
Ms. Diane Leopold & Mr. Thomas Preston Wolfarth
Diomedes Capital Ltd.
Duke Energy
Edelman
The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia
The Embassy of the State of Kuwait
Enbridge Inc.
Enel Italia S.p.A
FedEx Corporation
Fiba Renewables
Freshwater Advisors
GE Aerospace
Gecko Robotics
General Catalyst
George Lund
Global Methane Hub
Global Vision
Government of Alberta
Guang Yang
H.H. Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa
Hadrian
Helion Energy
Hermeus
Howard Baker Forum
IC Holding
Ihnatowycz Family Foundation
Ilker Baburoglu
Invesco Capital Management LLC
Italgas
JERA Americas Inc
John and Susan Klein
Karen Karniol-Tambour
The Keough School of Global Affairs and its Kellogg Institute
Kirkland & Ellis, LLP
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Kris Singh
Leonardo DRS
Leviatan Group
LexisNexis
LFA Consulting Inc.
Lisa A. Pollina, DM
Mark Machin
Meg Gentle
Merck
Mercuria Energy Group Holding S.A.
MET Holding AG
NATO Science & Technology Organization
News Corp
Newton and Rochelle Becker Charitable Trust
Nominal
NVIDIA
O&R Holding
Orsted Wind Power North America LLC
Palantir Technologies
Partnership for Responsible Growth
Peraton
Primer AI
Ratko Kneževic
S&P Global
SAIC
Saronic
Schneider Electric Federal
Scott Nathan
Sempra
Shell
SOCAR
Solana Foundation
Specter Aerospace
Squire Patton Boggs
Standard Chartered Bank
Swiss Federal Department of Foreign Affairs
Textron, Inc.
Thales Group
Thomas H. Glocer
TPG
Truman Ltd.
TÜPRAŞ
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology
Ursa Major
William Marron
Windward Ltd.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Zurich Insurance Group Ltd
$25,000—$49,999 Contributors
Accrete AI
Adarga
Aeropuertos Argentina
Alain Bejjani
Ankit Desai
Apex Brasil
Atlantik-Brücke
Bedirhan Sezgin
Belgian Ministry of Defense
Beusa
CAE USA
Centre of Excellence for National Security, Nanyang Technological University
ClearPath, Inc
Code for Africa
Colleen Bell
Commonwealth Bank of Australia
ConocoPhillips
Consolidated Contractors Company
Corporación Castillo Hermanos
CRDF
DNV USA Inc.
Domino
Dow Jones
Edge Case AI
Elizabeth Frost Pierson
Embassy of Ireland to the United States of America
Embassy of Japan in the United States of America
Federal Agency for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany
Fortem Technologies
General Motors
Grupa Podravka
Henry M. Paulson, Jr.
HII
InfoOps Polska Foundation
Instituto Clima e Sociedade – iCS
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights and the Leo Nevas Family Foundation
Jacqueline Bern de Mena
Japan External Trade Organization (JETRO)
JP Morgan Chase & Co
KBR Inc.
Kevin Xu
Konrad-Adenauer-Stiftung, Regional Programme Gulf States
The Korea Society
Kristin Warren Roy
Leidos
Liberty Mutual Insurance
Lightbridge Corporation
Major League Soccer, L.L.C.
Managem Group
Marek Matraszek
McKinsey & Company
McLarty Associates, an Ankura Company
Metlife, Inc.
Ministry of Defence of the Republic of Singapore
Ministry of Defense of the Netherlands
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands
Ministry of Interior of Italy
NATO Strategic Communications Centre of Excellence
North Atlantic Treaty Organization, Headquarters Supreme Allied Commander Transformation
Nuclear Energy Institute
One8 Foundation
ORLEN S.A.
Roche Latin America
Saab Kockums Aktiebolag
Second Front Systems
Sibylline Americas, Inc.
The Summit for International Security (THESIS)
SWIFT
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.
Tourmaline Oil
Turkish Airlines
Tyson Voelkel
UBS Global Wealth Management
United States Marine Corps, Marine Corps University
Vannevar Labs
Victor Chu
Vodafone Group Plc
Walmart
WilmerHale
$10,000—$24,999 Contributors
Aina Manfort
ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. (ANA)
American Rheinmetall Defense
Anonymous (1)
Anton Vuljaj
Applied Research Associates
Baker McKenzie
Barbara Hackman Franklin
Bavarian Nordic
Bayer AG
Brunswick Group
BWX Technologies, Inc.
Catherine Amirfar
Colonna’s Shipyard
Constellation
DAI Global, LLC
David H. and Holly Petraeus
Den Norske Krigsforsikring For Skib Gjensidig Forening
Dentons
Dr. Harlan Ullman
Elliot Ackerman
FIFARMA
Foley Hoag
Foundation for the Development of Guatemala (FUNDESA)
Frances F. Townsend
Franklin D. Kramer
French Ministry of Armed Forces
GALY
Georgetown University
Golden Globe Foundation
Helima Croft
IBF Connect SA
International Power Services
Invenergy LLC
Ira Straus
Jay Snyder
The Jewish Federation of Pittsburgh
John Chapoton
Jonathan Ong
Josh Lawson
Judith A. Miller
Julian Colombo
Kate Dinnison
Kodiak Robotics
Kongsberg Defense & Aerospace
Korea Inter-Parliamentary Exchange Center
Latent AI
L’Oréal
Marissa Guiang
Mary Ann Walker
Masdar
Mattermost
MBDA, Inc.
The Middlebury Institute of International Studies at Monterey
Miras Zhiyenbayev
Mohamad Sakr
Mozio Inc.
Netflix
Norwegian Shipowners’ Association
Octopus Energy Group Limited
Organon & Co.
Paul Weiss
Prospera
RENK America
Rio Tinto
Robert Brooks
Robert Spring
Ryan Morhard
Scale AI
Scribe Strategies & Advisors, Inc.
Stephen Shapiro
Süheyla Çebi Karahan
Summit Ridge Energy
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.
Tod Sedgwick
Two Point Zero Group LLC
United Nations
The University of Texas at Austin
The Van Lang Charitable Fund
Vital Voices Global Partnership
Vittorio Savoia
Winrock International
The World Bank
$5,000—$9,999 Contributors
Alex Jacobs-Hajian
Andrea Broggini
Andreas Rutili
Andrew Gross
Aron Rimanyi
Barbara Anderson
Cerebrum Technologies
Chad Gilbert
Christine Knox
Club de Madrid
Deborah James
Delphi Economic Forum
Dov S. Zakheim
Elizabeth Jones
The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats
Francesco Marconi
Francis Finelli
Frank Aquila
Frederick Kempe and Pamela Meyer
Geoffrey Lien
Hugh Harsono
International IDEA
International Tax and Investment Center
Ioan Istrate
Jaime Crowe
Jaka Bizilj
James Cartwright
Janusz Cieszyński
Jeewon Park
John & Sherri Goodman
John Satory & Connie Milonakis
Karen Zablosky
Kristina Kempkey
Kymberly Bays
Mrs. Lacey Neuhaus Dorn
Lauren Cipicchio
Lawarence Rogow
Lorant Antal
Mandeep Jangi
Mark Donig
Melanne Verveer
Michael Chertoff & Meryl Justin Chertoff
Michalina Sobolewska
Morningstar Family Foundation
Newcleo
Nonproliferation Policy Education Center
Nuclear Electric Insurance Limited
Nuclear Scaling Initiative
Oana Sirbu
Oliver Radwan
Olivia Azadegan
Ozgun Ozguven
Patrick Slovik
Raana Imtiaz Khan
Reimen Hii
Resurgence
Riddhima Yadav
Robert O’Brien
Shqipe Vela
Sintia Radu
Stephanie Burrell
Stephen and Adelaide Biegun
Tatiana Sharpe
Tema Energy
Thomas Scott
Timothy Adams
Tod Wolters
Varun Sivaram
Walter B. Slocombe
Wesley Clark
$1,000—$4,999 Contributors
Aleksandar Jakovljevic
Mrs. Alexandra de Borchgrave
Alison Colwell
Andrew Freiburghouse
Anonymous (2)
Areej Noor
Brendan Johannsen
Bushra Shammout
Charles R. Nelson
Chubb
Cristián Stewart
Curtis Scaparrotti
Darian Swig
Darlene Bookoff
Delnaz Abadi
Derrick Owusu Amoako
Doug and Jane Lute
Dragos Manea
Duncan Pickard
Edgewood Insights, LLC
Embassy of Namibia
Ethan Klein
Fadji Maina
Fatima Abbas
The Garden City Company
Harry Rubin
Harvard Law School International Human Rights Clinic
Hasan Nabulsi
International Partnership for Human Rights (IPHR)
Ioana Moraru
Joao de Alameida
Jasneet Hora
Jason Park
Joannes Yimbesalu
John Barranco
John Heinemann
Ambassador John E. Herbst
Julie Varghese
Kim Cordova
Lejla Nuhanović
Lima Halima-Khalil
Linas Kojala
Mary Yates
Massachusetts Institute of Technology
Matthew Butler
Mika Abdullaeva
NATO
Neil Brown
Nidal Azhary
Omer Niazi
Orlene Cardwell
Paul Grod
Randee Day
Senator Robert J. Portman
Romesh Ratnesar
Ross Alander
SABTEK SANAT, BİLİM, TEKNOLOJİ, EĞİTİM, KÜLTÜR HİZM. SAN. TİC. A.Ş.
Saeed Al Nazari
Sarah Wallace
Scott Van Buskirk
Serendipity Foundation
Serge Matesco
Shahin Shahi
Sofronis Papageorgiou
Stuart Kogod
Thomas Berg
Walter Trosin
Wendy Makins
William J. Hybl
Up to $999 Contributors
Adam Hoffman
Adrian Adamiec
Ahmet Postaci
Aidan Harris
Aishwarya Murali
Al Mustafa
Aleeza Nussbaum
Alex Leeds
Alexander Montgomery
Alexandra Pusateri
Aliaa Abdel-Gawad
Alison Pinheiro
Alison Rogers
Alissa Pavia
Allen Wolf
Amanda Bennett
Andrea Rotoloni
Andrei Baiu
Andrew Goff
Andrew Karmin
Andrew Lamb
Androo Markham
Anna Grossman
Anonymous (4)
Anthony Richardson
Anton Chumak
Antonio Fusco
Ants Viirman
Arkady Itkin
Atjena Gashi
Azar Habibafshar
Azizkhan Akhmedov
Badr El-Houni
Banza Mukalay
Barbara Schneider
Ben Anderson
Benjamin Krefetz
Bourne Family
Brian Kiss
Brodie Plourde
Bryan Mabry
Richard Nelson
Cari Kimberley
Center for the National Interest
Chad Attwood
Charles Cogan
Charles Padgett
Chris Rizzo
Christopher Kasulaitis
Claire Moss
Claire Rosenson
Craig Beare
Dag A. Bjørnerud
Dan Kates
Dan Keni
Dan Kenney
Daniel Block
Daniel Katz
Dante Zhang
David Crookes
David Ezon
David Guiloff
David Heymann
David Lahmann
David Mihal
David Ondich
David Silverman
David Tepperman
Dawne Spicer
Deljou Abadi
Denis Dervisevic
Denver Mossing
Derek Young
Eddy Portnoy
Edie Schweigerdt
Eesha Lodhi
Elissa Wald
Elizaveta Shcherbakova
Ellen Cleary
Ellie Greening
Elliot Levy
Emily Fanzutti
Emily Phelps
Emily Sybert
Eric Kohner
Erica Holman
Ernesto Di Giovanni
Eugene Chu
Eyal Goldmann
Fevriye Defne Arslan
Finn Jordan
Finn Payton
Fionn Murray
Franklin Miller
Frederick Clements
Friederike Müller
Gail LeBow
Garth H. Greimann
Gene Pozniakov
George Hatcher III
Gilles Nawezi
Glen Bergenfield
Grace Wallack
Graham Brookie
Greg William Foster
Grover Korn
Floris Cohen
Hannah Uhlich
Hassan Alharbi
Henry Venable
Hilla Shahrabani
Homa Shabahang
Ian DeWaal
Ikathy Roberts
Iwanna Kiidos
J.D. Bindenagel
Jack Edelstein
Jackson Dodge
Jaclyn Zidar
Jacob Rosenblum
Jade Rouzie
Jake Abraham
James Morrison
James Wink
The Jamestown Foundation
Jamileh Pott
Jane Martin
Jane Weisbin
Janeena Atkinson
Jason Cubellis
Jason Marczak
Jasper Grages
Jeffrey Akins
Jeffrey Frisse
Jenn Haber
Jenna Ben-Yehuda
Jennifer Gordon
Jennifer Raphael
Jeremiah Glazer
Jessica Feldman
Joelle Emerson
Jörn Fleck
John and Marilyn Whittemore
John Byrne
John Counts
John Doherty
John Doughty
John Miller
John Woodworth
Jonah Fisher
Jonathan Hayward
Joseph Lemoine
Josh Donion
Josh Lipsky
Joshua Gale
Julie Hobert
Julie Iny
Juval Juval
Karen Alcantara
Karen Larkin
Katharine Austin Barnes
Kathryn Kingsbury
Katlyn Martinez
Kelly Vest
Kora Klein
Korean Defense Veterans Association (KDVA)
Kristi Pappalardo
Kristina Efimenko
Kristopher Gerner
Kyle Hillbrand
Landon Derentz
Laura Roberts
Lauren Block
Lawdan Bazargan
Lindsay Bourne
Lloyd Shatkin
Luke Drumm
Lynn McNeal
Mac Hashemian
Mackenzie Miller
Madison Martin
Mandy Moon Land
Marco Paez
Marit Gjertsen
Marlene Valadez
Mathias Piper
Matthew Kroenig
Max Alliston
Melina Minhas
Melissa Wittenberg
Michael Chait
E.C. Michael Higgins Family Foundation, Inc.
Michael Huneke
Michael McCarthy
Michele Marcus
Michelle Gonzalez
Milan Cevik
Miriam Plotkin
Morten Bo Laursen
Nancy Cutler
Nasir AlOkiely
Nat Pernick
Natan Furman
Netanel Keidar
Nicholas B. Zoullas
Noah Weisel
Oliver Illi
Paloma Blasio
Pamela Merchant
Parsa Garrett
Patrick Lochner
Paul Berman
Paul Rubig
Paul Sager
Paulina Hahne
Peter Steadman
Rachel Klemmer
Raelene A. Thomas
Raphaël Rigal
Rebecca Albright
Rebecca Minkoff
Richard Friedman
Risto Volanen
Robert Finley
Robert Frantz
Robert Jenkin
Robert Schmuck
Ronah Sadan
Ronald Marks III
Rosanne Rosanne
Sam Kaviar
Sarah Gonzales
Sarah Leaffer
Sarah Stein
Seema Daryanani
Sierra McDaniel
Silvere Megelas
Simin Litkouhi
Simon Menkes
Solomon Andrew Levin
Srikrishna Duvvuri
Stefan Pedersen
Stephen Smythe
Steve Eichel
Steve Miller
Stuart Beckerman
Susan Parsons
Susannah Paletz
Talya Perper
Tanya Lipshen
Tatiana Reyes
Temple Emanuel
Teresa Wolfe
Thalia Charney
Thomas Horlander
Thomas Pauly
Todd McNeal
Todd Reeber
Tzivia Guggenheim
Uri Friedman
Valerie Simon
Vincent P. and Mary A. Stanton Fund
Vladimir Zivankic
Warren Bayliss
Wendy Jacobson
William Hurt Ender
William Nichols
William Stewart
Zachary Negrin
Zenon Holubec