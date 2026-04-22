Annual Report April 22, 2026 • 5:33 pm ET

2025 honor roll of contributors

By the Atlantic Council

This list represents cash support received January 1, 2025-December 31, 2025. The Atlantic Council is grateful for the generous support of its partners. We strive to be complete and accurate in our recognition of our contributors. We regret any errors or omissions. 

$1,000,000+ Contributors

Adrienne Arsht 

Coefficient Giving 

Embassy of the United Arab Emirates 

John F.W. Rogers, Goldman Sachs 

Michael Fisch, American Securities Foundation 

MITRE 

The Rockefeller Foundation 

SICPA 

System Capital Management 

United States Department of Defense 

United States Department of State 

$500,000—$999,999 Contributors

Ahmet Ören 

Amazon Web Services 

Anonymous (2) 

Antenna Group 

Bahaa Hariri 

Benedict Peters 

Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies  

Chevron 

Circle 

Crescent Petroleum 

E-INFRA 

Gates Foundation 

Government of the United Kingdom 

Input Output Global 

Jeffrey M. Talpins Foundation 

KHNP 

Melanie Chen and Gabriella Åhl 

Michal Solowow 

The Mosaic Company 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

PPD 

SAAB 

Smith Richardson Foundation 

State of Florida, Department of Economic Opportunity 

Temerty Foundation 

Weiser Charitable Foundation 

The William and Flora Hewlett Foundation 

$250,000—$499,999 Contributors

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) P.J.S.C. 

Accenture 

Airbus 

Anonymous (3) 

ASIEX 

Bank of America Corporation 

C. Boyden Gray Estate 

Çalik Holding 

Carnegie Corporation of New York 

Coinbase 

The Honorable Daniel B. Poneman 

Emirates Nuclear Energy Company 

EnerCore 

ExxonMobil Corporation 

GE Vernova 

General Atomics 

Google 

Government Offices of Sweden (Swedish Ministry for Foreign Affairs) 

Hopelyn Investments 

John S. and James L. Knight Foundation 

The John Templeton Foundation 

Kirkoswald Asset Management 

Kostas Pantazopoulos 

Limak Holding 

Luminate 

Malala Fund 

Mastercard 

Northrop Grumman Corporation 

Rawbank 

The Rieschel Foundation 

Robert J. Abernethy 

Roche 

Royal Norwegian Ministry of Defense 

Steptoe LLP 

Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO) 

TC Energy 

United States Department of Energy 

Victor Pinchuk Foundation 

$100,000—$249,999 Contributors

ABB Inc. 

Alan Yang 

Amaero 

Amazon.com, Inc. 

Andre Kelleners 

Aramco 

Mr. Ari Paul 

Ashraf Qazi 

Baker Hughes 

Blackstone Charitable Foundation 

BNP Paribas S.A. 

Booz Allen Hamilton 

bp America 

Bridgewater Associates 

Cheniere Energy, Inc. 

Citigroup, Inc. 

The Coca-Cola Company 

Concelex 

Dariusz Mioduski 

Devon Energy 

Dimitri Papalexopoulos 

Div Turakhia 

DT Institute 

Embassy of Denmark, Washington, D.C. 

Eni S.p.A 

EQT Corporation 

Equinor 

Excelerate Energy L.P. 

Fincantieri 

Ford Foundation 

GE Hitachi Nuclear Energy 

George Chopivsky 

Glencore 

Global Impact 

Government of Canada 

Government of the United Kingdom 

Gregg Sherrill 

GS Energy 

Hedera 

Hoover Institution 

Integer Capital Group 

KNDS 

The Korea Foundation 

Lockheed Martin Corporation 

MAPA Group 

The Men and Women of Hunt Consolidated, Inc. 

Meta 

Microsoft Corporation 

Millicom International Cellular SA 

Ministry of Foreign Affairs of Spain 

Ministry of National Defense of the Republic of Lithuania 

Mundys 

National Grid 

New Venture Fund 

Open Society Foundations 

Orlen Synthos Green Energy 

PAGE 

Paladin Capital Group 

Paxos 

Pernod Ricard USA 

Pfizer 

Policy Center for the New South 

PPF 

Qualcomm 

RBC Capital Markets 

Repsol 

Reset Tech 

Ripple 

The Rockefeller Brothers Fund 

RTX Corporation 

Santander Bank 

Sarah and Peter Beshar 

Schneider Electric 

Siemens Energy 

Snowflake Inc. 

Stellar Development Foundation (SDF) 

Stephen and Ann Hadley 

Tala 

TMP 

Topsoe 

Tropical Shipping 

Unitas Communications  

Venture Global 

Visa 

$50,000—$99,999 Contributors

Adrem Invest

African Rainbow Minerals (ARM)

Ahmed Charai

Alan H. Fleischmann and Dafna Tapiero of Laurel Strategies, Inc.

Albacore, Inc.

Aleksandar Kostić

Alpha Ring

American University

Andersen Tax & Legal Italia

Anonymous (2)

Applied Intuition

Banco Industrial

Brownstein Hyatt Farber Schreck

C. Jeffrey and Katherine J. Knittel

CCN Holding

Charles Rossotti

Christopher Marlin

Clifford Sobel

Commonwealth Fusion Systems

Copelouzos Group

CSG Group

The D. Sterling Margolis Family Foundation

David L. Caplan and Karen E. Wagner

DEACERO

Deloitte

Ms. Diane Leopold & Mr. Thomas Preston Wolfarth

Diomedes Capital Ltd.

Duke Energy

Edelman

The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia

The Embassy of the State of Kuwait

Enbridge Inc.

Enel Italia S.p.A

FedEx Corporation

Fiba Renewables

Freshwater Advisors

GE Aerospace

Gecko Robotics

General Catalyst

George Lund

Global Methane Hub

Global Vision

Government of Alberta

Guang Yang

H.H. Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa

Hadrian

Helion Energy

Hermeus

Howard Baker Forum

IC Holding

Ihnatowycz Family Foundation

Ilker Baburoglu

Invesco Capital Management LLC

Italgas

JERA Americas Inc

John and Susan Klein

Karen Karniol-Tambour

The Keough School of Global Affairs and its Kellogg Institute

Kirkland & Ellis, LLP

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Kris Singh

Leonardo DRS

Leviatan Group

LexisNexis

LFA Consulting Inc.

Lisa A. Pollina, DM

Mark Machin

Meg Gentle

Merck

Mercuria Energy Group Holding S.A.

MET Holding AG

NATO Science & Technology Organization

News Corp

Newton and Rochelle Becker Charitable Trust

Nominal

NVIDIA

O&R Holding

Orsted Wind Power North America LLC

Palantir Technologies

Partnership for Responsible Growth

Peraton

Primer AI

Ratko Kneževic

S&P Global

SAIC

Saronic

Schneider Electric Federal

Scott Nathan

Sempra

Shell

SOCAR

Solana Foundation

Specter Aerospace

Squire Patton Boggs

Standard Chartered Bank

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

Textron, Inc.

Thales Group

Thomas H. Glocer

TPG

Truman Ltd.

TÜPRAŞ

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology

Ursa Major

William Marron

Windward Ltd.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Zurich Insurance Group Ltd

$25,000—$49,999 Contributors

Accrete AI 

Adarga 

Aeropuertos Argentina 

Alain Bejjani 

Ankit Desai 

Apex Brasil 

Atlantik-Brücke 

Bedirhan Sezgin 

Belgian Ministry of Defense 

Beusa 

CAE USA 

Centre of Excellence for National Security, Nanyang Technological University 

ClearPath, Inc 

Code for Africa 

Colleen Bell  

Commonwealth Bank of Australia 

ConocoPhillips 

Consolidated Contractors Company 

Corporación Castillo Hermanos 

CRDF 

DNV USA Inc. 

Domino 

Dow Jones  

Edge Case AI 

Elizabeth Frost Pierson  

Embassy of Ireland to the United States of America 

Embassy of Japan in the United States of America 

Federal Agency for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany 

Fortem Technologies 

General Motors 

Grupa Podravka 

Henry M. Paulson, Jr. 

HII 

InfoOps Polska Foundation 

Instituto Clima e Sociedade – iCS 

Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights and the Leo Nevas Family Foundation 

Jacqueline Bern de Mena 

Japan External Trade Organization (JETRO) 

JP Morgan Chase & Co 

KBR Inc. 

Kevin Xu 

Konrad-Adenauer-Stiftung, Regional Programme Gulf States 

The Korea Society 

Kristin Warren Roy 

Leidos 

Liberty Mutual Insurance 

Lightbridge Corporation 

Major League Soccer, L.L.C. 

Managem Group 

Marek Matraszek 

McKinsey & Company 

McLarty Associates, an Ankura Company 

Metlife, Inc. 

Ministry of Defence of the Republic of Singapore 

Ministry of Defense of the Netherlands 

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 

Ministry of Interior of Italy 

NATO Strategic Communications Centre of Excellence 

North Atlantic Treaty Organization, Headquarters Supreme Allied Commander Transformation 

Nuclear Energy Institute 

One8 Foundation 

ORLEN S.A. 

Roche Latin America 

Saab Kockums Aktiebolag 

Second Front Systems 

Sibylline Americas, Inc. 

The Summit for International Security (THESIS) 

SWIFT 

Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. 

Tourmaline Oil 

Turkish Airlines 

Tyson Voelkel 

UBS Global Wealth Management 

United States Marine Corps, Marine Corps University 

Vannevar Labs 

Victor Chu 

Vodafone Group Plc 

Walmart 

WilmerHale 

$10,000—$24,999 Contributors

Aina Manfort 

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. (ANA) 

American Rheinmetall Defense 

Anonymous (1) 

Anton Vuljaj 

Applied Research Associates 

Baker McKenzie 

Barbara Hackman Franklin 

Bavarian Nordic 

Bayer AG 

Brunswick Group  

BWX Technologies, Inc. 

Catherine Amirfar  

Colonna’s Shipyard 

Constellation 

DAI Global, LLC 

David H. and Holly Petraeus 

Den Norske Krigsforsikring For Skib Gjensidig Forening  

Dentons 

Dr. Harlan Ullman 

Elliot Ackerman 

FIFARMA 

Foley Hoag 

Foundation for the Development of Guatemala (FUNDESA) 

Frances F. Townsend 

Franklin D. Kramer  

French Ministry of Armed Forces 

GALY 

Georgetown University 

Golden Globe Foundation 

Helima Croft 

IBF Connect SA 

International Power Services 

Invenergy LLC  

Ira Straus 

Jay Snyder 

The Jewish Federation of Pittsburgh 

John Chapoton  

Jonathan Ong 

Josh Lawson 

Judith A. Miller 

Julian Colombo 

Kate Dinnison 

Kodiak Robotics 

Kongsberg Defense & Aerospace 

Korea Inter-Parliamentary Exchange Center 

Latent AI 

L’Oréal 

Marissa Guiang 

Mary Ann Walker  

Masdar  

Mattermost 

MBDA, Inc. 

The Middlebury Institute of International Studies at Monterey 

Miras Zhiyenbayev 

Mohamad Sakr 

Mozio Inc. 

Netflix 

Norwegian Shipowners’ Association 

Octopus Energy Group Limited 

Organon & Co.  

Paul Weiss 

Prospera 

RENK America 

Rio Tinto 

Robert Brooks  

Robert Spring 

Ryan Morhard 

Scale AI 

Scribe Strategies & Advisors, Inc. 

Stephen Shapiro 

Süheyla Çebi Karahan 

Summit Ridge Energy 

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. 

Tod Sedgwick 

Two Point Zero Group LLC 

United Nations 

The University of Texas at Austin 

The Van Lang Charitable Fund 

Vital Voices Global Partnership 

Vittorio Savoia 

Winrock International 

The World Bank 

$5,000—$9,999 Contributors

Alex Jacobs-Hajian 

Andrea Broggini 

Andreas Rutili  

Andrew Gross 

Aron Rimanyi 

Barbara Anderson 

Cerebrum Technologies 

Chad Gilbert 

Christine Knox 

Club de Madrid 

Deborah James 

Delphi Economic Forum 

Dov S. Zakheim 

Elizabeth Jones 

The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats 

Francesco Marconi 

Francis Finelli 

Frank Aquila 

Frederick Kempe and Pamela Meyer 

Geoffrey Lien 

Hugh Harsono 

International IDEA  

International Tax and Investment Center 

Ioan Istrate  

Jaime Crowe 

Jaka Bizilj 

James Cartwright  

Janusz Cieszyński 

Jeewon Park 

John & Sherri Goodman  

John Satory & Connie Milonakis 

Karen Zablosky 

Kristina Kempkey 

Kymberly Bays 

Mrs. Lacey Neuhaus Dorn 

Lauren Cipicchio 

Lawarence Rogow 

Lorant Antal 

Mandeep Jangi 

Mark Donig  

Melanne Verveer  

Michael Chertoff & Meryl Justin Chertoff 

Michalina Sobolewska 

Morningstar Family Foundation  

Newcleo 

Nonproliferation Policy Education Center 

Nuclear Electric Insurance Limited 

Nuclear Scaling Initiative 

Oana Sirbu 

Oliver Radwan 

Olivia Azadegan 

Ozgun Ozguven 

Patrick Slovik 

Raana Imtiaz Khan 

Reimen Hii 

Resurgence 

Riddhima Yadav 

Robert O’Brien 

Shqipe Vela 

Sintia Radu 

Stephanie Burrell 

Stephen and Adelaide Biegun 

Tatiana Sharpe 

Tema Energy 

Thomas Scott 

Timothy Adams 

Tod Wolters 

Varun Sivaram 

Walter B. Slocombe 

Wesley Clark

 

$1,000—$4,999 Contributors

Aleksandar Jakovljevic 

Mrs. Alexandra de Borchgrave 

Alison Colwell 

Andrew Freiburghouse 

Anonymous (2) 

Areej Noor 

Brendan Johannsen 

Bushra Shammout 

Charles R. Nelson 

Chubb 

Cristián Stewart 

Curtis Scaparrotti 

Darian Swig 

Darlene Bookoff 

Delnaz Abadi 

Derrick Owusu Amoako 

Doug and Jane Lute 

Dragos Manea 

Duncan Pickard  

Edgewood Insights, LLC 

Embassy of Namibia 

Ethan Klein 

Fadji Maina 

Fatima Abbas 

The Garden City Company 

Harry Rubin 

Harvard Law School International Human Rights Clinic 

Hasan Nabulsi 

International Partnership for Human Rights (IPHR) 

Ioana Moraru 

Joao de Alameida 

Jasneet Hora 

Jason Park 

Joannes Yimbesalu 

John Barranco 

John Heinemann 

Ambassador John E. Herbst 

Julie Varghese 

Kim Cordova 

Lejla Nuhanović 

Lima Halima-Khalil 

Linas Kojala 

Mary Yates 

Massachusetts Institute of Technology 

Matthew Butler 

Mika Abdullaeva 

NATO 

Neil Brown 

Nidal Azhary 

Omer Niazi 

Orlene Cardwell 

Paul Grod 

Randee Day 

Senator Robert J. Portman 

Romesh Ratnesar 

Ross Alander 

SABTEK SANAT, BİLİM, TEKNOLOJİ, EĞİTİM, KÜLTÜR HİZM. SAN. TİC. A.Ş. 

Saeed Al Nazari 

Sarah Wallace  

Scott Van Buskirk 

Serendipity Foundation 

Serge Matesco 

Shahin Shahi  

Sofronis Papageorgiou 

Stuart Kogod 

Thomas Berg 

Walter Trosin 

Wendy Makins  

William J. Hybl 

Up to $999 Contributors

Adam Hoffman 

Adrian Adamiec 

Ahmet Postaci 

Aidan Harris 

Aishwarya Murali 

Al Mustafa 

Aleeza Nussbaum 

Alex Leeds 

Alexander Montgomery 

Alexandra Pusateri 

Aliaa Abdel-Gawad 

Alison Pinheiro 

Alison Rogers 

Alissa Pavia  

Allen Wolf 

Amanda Bennett 

Andrea Rotoloni 

Andrei Baiu 

Andrew Goff 

Andrew Karmin 

Andrew Lamb 

Androo Markham 

Anna Grossman 

Anonymous (4) 

Anthony Richardson 

Anton Chumak 

Antonio Fusco 

Ants Viirman 

Arkady Itkin 

Atjena Gashi 

Azar Habibafshar 

Azizkhan Akhmedov 

Badr El-Houni 

Banza Mukalay 

Barbara Schneider 

Ben Anderson 

Benjamin Krefetz 

Bourne Family 

Brian Kiss 

Brodie Plourde 

Bryan Mabry

Richard Nelson

Cari Kimberley 

Center for the National Interest 

Chad Attwood 

Charles Cogan 

Charles Padgett 

Chris Rizzo 

Christopher Kasulaitis 

Claire Moss 

Claire Rosenson 

Craig Beare 

Dag A. Bjørnerud 

Dan Kates 

Dan Keni 

Dan Kenney 

Daniel Block 

Daniel Katz 

Dante Zhang 

David Crookes 

David Ezon 

David Guiloff 

David Heymann 

David Lahmann 

David Mihal 

David Ondich 

David Silverman 

David Tepperman 

Dawne Spicer 

Deljou Abadi 

Denis Dervisevic 

Denver Mossing 

Derek Young 

Eddy Portnoy 

Edie Schweigerdt 

Eesha Lodhi 

Elissa Wald 

Elizaveta Shcherbakova 

Ellen Cleary 

Ellie Greening 

Elliot Levy 

Emily Fanzutti 

Emily Phelps 

Emily Sybert 

Eric Kohner 

Erica Holman 

Ernesto Di Giovanni 

Eugene Chu 

Eyal Goldmann 

Fevriye Defne Arslan 

Finn Jordan 

Finn Payton 

Fionn Murray 

Franklin Miller 

Frederick Clements 

Friederike Müller 

Gail LeBow 

Garth H. Greimann 

Gene Pozniakov 

George Hatcher III 

Gilles Nawezi 

Glen Bergenfield 

Grace Wallack 

Graham Brookie 

Greg William Foster 

Grover Korn

Floris Cohen

Hannah Uhlich 

Hassan Alharbi 

Henry Venable 

Hilla Shahrabani 

Homa Shabahang 

Ian DeWaal 

Ikathy Roberts 

Iwanna Kiidos 

J.D. Bindenagel 

Jack Edelstein 

Jackson Dodge 

Jaclyn Zidar 

Jacob Rosenblum 

Jade Rouzie 

Jake Abraham 

James Morrison 

James Wink 

The Jamestown Foundation  

Jamileh Pott 

Jane Martin 

Jane Weisbin 

Janeena Atkinson 

Jason Cubellis 

Jason Marczak 

Jasper Grages 

Jeffrey Akins 

Jeffrey Frisse 

Jenn Haber 

Jenna Ben-Yehuda 

Jennifer Gordon 

Jennifer Raphael 

Jeremiah Glazer 

Jessica Feldman 

Joelle Emerson 

Jörn Fleck 

John and Marilyn Whittemore 

John Byrne 

John Counts 

John Doherty 

John Doughty 

John Miller 

John Woodworth 

Jonah Fisher 

Jonathan Hayward 

Joseph Lemoine 

Josh Donion 

Josh Lipsky 

Joshua Gale 

Julie Hobert 

Julie Iny 

Juval Juval 

Karen Alcantara 

Karen Larkin 

Katharine Austin Barnes 

Kathryn Kingsbury 

Katlyn Martinez 

Kelly Vest 

Kora Klein 

Korean Defense Veterans Association (KDVA) 

Kristi Pappalardo 

Kristina Efimenko 

Kristopher Gerner 

Kyle Hillbrand 

Landon Derentz 

Laura Roberts 

Lauren Block 

Lawdan Bazargan 

Lindsay Bourne 

Lloyd Shatkin 

Luke Drumm 

Lynn McNeal 

Mac Hashemian 

Mackenzie Miller 

Madison Martin 

Mandy Moon Land 

Marco Paez 

Marit Gjertsen 

Marlene Valadez 

Mathias Piper 

Matthew Kroenig 

Max Alliston 

Melina Minhas 

Melissa Wittenberg 

Michael Chait 

E.C. Michael Higgins Family Foundation, Inc. 

Michael Huneke 

Michael McCarthy 

Michele Marcus 

Michelle Gonzalez 

Milan Cevik 

Miriam Plotkin 

Morten Bo Laursen 

Nancy Cutler 

Nasir AlOkiely 

Nat Pernick 

Natan Furman 

Netanel Keidar 

Nicholas B. Zoullas 

Noah Weisel 

Oliver Illi 

Paloma Blasio 

Pamela Merchant 

Parsa Garrett 

Patrick Lochner 

Paul Berman 

Paul Rubig 

Paul Sager 

Paulina Hahne 

Peter Steadman 

Rachel Klemmer 

Raelene A. Thomas 

Raphaël Rigal 

Rebecca Albright 

Rebecca Minkoff 

Richard Friedman 

Risto Volanen 

Robert Finley 

Robert Frantz 

Robert Jenkin 

Robert Schmuck 

Ronah Sadan 

Ronald Marks III 

Rosanne Rosanne 

Sam Kaviar 

Sarah Gonzales 

Sarah Leaffer 

Sarah Stein 

Seema Daryanani 

Sierra McDaniel 

Silvere Megelas 

Simin Litkouhi 

Simon Menkes 

Solomon Andrew Levin 

Srikrishna Duvvuri 

Stefan Pedersen 

Stephen Smythe 

Steve Eichel 

Steve Miller 

Stuart Beckerman 

Susan Parsons 

Susannah Paletz 

Talya Perper 

Tanya Lipshen 

Tatiana Reyes 

Temple Emanuel 

Teresa Wolfe 

Thalia Charney 

Thomas Horlander 

Thomas Pauly 

Todd McNeal 

Todd Reeber 

Tzivia Guggenheim 

Uri Friedman 

Valerie Simon 

Vincent P. and Mary A. Stanton Fund 

Vladimir Zivankic 

Warren Bayliss 

Wendy Jacobson 

William Hurt Ender 

William Nichols 

William Stewart 

Zachary Negrin 

Zenon Holubec 

