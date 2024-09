ISTANBUL, SEPTEMBER 27, 2024 – The Atlantic Council will host the Regional Conference on Clean and Secure Energy in Istanbul on October 9-10, 2024. Building on the success of the Atlantic Council’s Regional Clean Energy Outlook Conference in 2022, the event will gather top government, business, and thought leaders in the Balkans, Caucasus, and Central Asia with transatlantic partners in Europe and the United States to discuss next steps and cooperation in the world’s clean energy transition.

This year’s conference will spotlight the region’s role in energy security, as well as enhancing energy cooperation primarily through the clean energy transition and clean energy projects.

As the 2024 United Nations Climate Change Conference in Azerbaijan nears, expert panels will explore next steps in securing clean energy technologies and elevating the region’s role in the energy transition. Beyond energy, the conference will also cover topics including trade and development projects; regional security and geopolitical issues from Ukraine to the Middle East; and implications of the US elections on global energy policies.

“Türkiye, and its regional neighbors, have an outsized role to play in the clean energy landscape,” said Frederick Kempe, president and CEO of the Atlantic Council. “Amid Russia’s illegal invasion of Ukraine, it is crucial for partners and allies to work together to ensure that clean and secure energy streams are developed and prosper.”

In addition to Kempe, confirmed speakers include Albanian Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Energy Belinda Balluku; Turkish Minister of Energy and Natural Resources Alparslan Bayraktar; Romanian Minister of Energy Sebastian-Ioan Burduja; North Macedonian Minister of Energy, Mining and Mineral Raw Materials Sanja Božinovska; Turkish Deputy Minister of Foreign Affairs Berris Ekinci; Greek Deputy Minister of Environment and Energy Alexandra Sdoukou; US Assistant Secretary of State for Energy Resources Geoffrey R. Pyatt; and US Export-Import Bank President and Chair Reta Jo Lewis.

This conference is open to media and on-the-record. Media who are interested in covering the event in-person may request accreditation here.

For more information and conference updates, visit the event page or contact press@atlanticcouncil.org.

İSTANBUL, 27 EYLÜL 2024 — Atlantik Konseyi, Bölgesel Temiz ve Güvenli Enerji Konferansı’na, 9-10 Ekim 2024 tarihlerinde, İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Atlantik Konseyinin 2022’de gerçekleştirdiği Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı’nın başarısı üzerine inşa edilen bu etkinlik, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’daki üst düzey hükümet, iş dünyası ve düşünce liderlerini, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki transatlantik ortaklarla bir araya getirerek, dünyanın temiz enerjiye geçişinde ve işbirliğinde sonraki adımları tartışacak.

Bu yılki konferans, bölgenin enerji güvenliğindeki rolünün yanı sıra, bölgenin enerji işbirliğini, öncelikle enerji dönüşümü ve temiz enerji projeleri yoluyla geliştirmeyi amaçlıyor.

Azerbaycan’da düzenlenecek olan 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı yaklaşırken, bu konferans, bölge ülkeleri için temiz enerji ve işbirliğinin sağlanmasında atılacak sonraki adımları ele alacak ve aynı zamanda bölgenin enerji dönüşümündeki rolünü ortaya koyacak tır . Konferansta enerjinin yanı sıra ticaret ve kalkınma projeleri; Ukrayna’dan Orta Doğu’ya bölgesel güvenlik ve jeopolitik meseleler; ABD seçimlerinin küresel enerji politikaları üzerindeki etkileri gibi konular da ele alınacak.

Atlantic Council Başkanı ve CEO’su Frederick Kempe, “Türkiye ve bölgedeki komşularının temiz enerji ‘de oynayacaği rol çok önemli ” dedi ve ekledi: “Rusya’nın Ukrayna’yı yasadışı bir şekilde işgal ettiği bu dönemde, ortakların ve müttefiklerin enerjide işbirligini arttırması ve, temiz ve güvenli enerjinin sürdürebilmesi ve geliştirilmesi için birlikte çalışması hayati önem arz ediyor.”

Kempe’nin yanı sıra, katılımı teyit edilmişkonuşmacılar arasında Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku; Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Kuzey Makedonya Enerji, Madencilik ve Mineral Hammaddeler Bakanı Sanja Božinovska; Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci; Yunanistan Çevre ve Enerji Bakan Yardımcısı Alexandra Sdoukou; ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey R. Pyatt; ve ABD İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reta Jo Lewis bulunuyor.

Bu konferans medyaya açık ve kayıt altında gerçekleşecektir. Etkinliği şahsen takip etmek isteyen medya mensupları bu formdan akreditasyon talebinde bulunabilirler.

Daha fazla bilgi ve konferans güncellemeleri için etkinlik sayfasını ziyaret edebilir ya da press@atlanticcouncil.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

