Presidente Javier Milei sobre su visión para el futuro de Argentina en los Atlantic Council Global Citizen Awards 2025

PRESIDENT JAVIER MILEI: Buenas noches a todos.

Es un placer estar de vuelta en Estados Unidos, teniendo el honor de recibir este premio, ni más ni menos que de manos del secretario del tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, a quien considero un amigo de la República Argentina. Muchas gracias, señor secretario. Gracias al Atlantic Council por esta honrosa distinción y a todos los presentes. Y quiero agradecer especialmente tanto al Presidente Donald Trump como al Secretario Bessent por haberle dado un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un momento de alta incertidumbre.

Se trata de un hito histórico la relación de amistad y alianza estratégica que hay entre nuestras dos naciones, que seguramente traerá beneficio mutuo para ambas partes y también para el conjunto del continente americano.

Cuando asumimos el mandato en diciembre de 2023, encontramos un paciente en estado crítico. La República Argentina se encontraba al borde de la peor crisis de su historia, con indicadores sociales en rojo y al borde de una de la nueva hiperinflación por el saqueo sistemático a su banco central.

Desde un primer momento, tuvimos claro que era necesario tomar medidas drásticas para evitar caer por el precipicio. Por eso, solo en el primer mes hicimos un ajuste de cinco puntos del déficit fiscal y otros diez del cuasi fiscal en el Banco Central.

Mantuvimos a rajatabla esta tendencia y hoy Argentina tiene un superádit fiscal sostenido por primera vez en 123 años, sin estar en default, siendo uno de tan solo cinco países del mundo en la misma condición. Y estamos comprometidos a defenderlo frente a los embates de la política empecinada en tirarlo abajo.

También nos deshicimos del sepo cambiario y estamos consiguiendo paso a paso la plena normalización de nuestra economía. Y esto último lo hicimos en un año electoral, contra todos los pronósticos y a contramano de todos los manuales de la ortodoxia política.

Sin embargo, todo lo que hemos hecho constituye tan solo los cimientos del país que queremos. Sabemos que para los argentinos este ha sido un periodo difícil y su esfuerzo y compromiso con sacar el país adelante reafirma día a día nuestra determinación. Como en todo proceso de saneamiento de las cuentas públicas, debimos tomar medidas antipáticas en apariencia, pero fundamentales para devolver al país un sendero de crecimiento.

Nosotros decidimos ir con la verdad. Le propusimos a la gente un cambio definitivo y dejar de insistir con las mismas fórmulas que nos llevaron al fracaso. Con mucho coraje, esfuerzo y paciencia, los argentinos nos están apoyando, convencidos de que esta vez será diferente, precisamente porque nada de lo que estamos haciendo se ha intentado en nuestro país durante el último siglo.

Sabemos que estamos en el camino correcto. Estamos aplicando las ideas que hicieron próspero a todos los países y que dieron origen a nuestra propia era dorada a principio del siglo veinte. Porque justamente lo que hizo próspero a todas las naciones prósperas es hacer lo correcto, por más incómodo que sea, en lugar de hacer lo cómodo y fácil.

Esto es algo que mi amigo Donald Trump tiene más claro que nadie, y por eso impulsa las medidas que está llevando adelante para hacer América Grande otra vez, haciendo de su gestión una gran inspiración para nuestro Gobierno.

Pero en el caso de Argentina, también sabemos que esto recién empieza. Ahora es momento de construir el edificio sobre los cimientos que hemos desplegado. Es momento de ratificar el rumbo y de llevar a cabo las reformas restantes para crecer de forma definitiva. Enfrentamos una oposición política que no quiere que nada de esto ocurra.

Por eso, buscan aprovechar el tiempo que les queda antes de la renovación de nuestro Congreso Nacional para hacer el mayor daño posible. Es por esto que las próximas elecciones legislativas en Argentina son centrales. Quienes se vieron beneficiados por el régimen anterior ven día a día desvanecerse sus posibilidades de volver al poder y harán lo que esté a su alcance para dañar nuestras chances de victoria.

Saben que el momento para destruirnos es ahora, ya que pronto Argentina comenzará a crecer de forma irreversible. Por eso no dejaremos de luchar por las ideas de la libertad, con una convicción inquebrantable y el objetivo de hacer a la Argentina grande nuevamente. Y sabemos que esa lucha es compartida por ustedes y que están haciendo lo necesario para hacer a América grande nuevamente.

Todos vimos hace poco con el cobarde asesinato de Charlie Kirk, la violencia con que la izquierda está luchando contra este proceso. Están dispuestos a todo con tal de imponer sus ideas criminales y como Charlie les ganó el debate con la verdad, ellos recurrieron a la fuerza. Por eso, hoy más que nunca, es necesario enfrentarlos con el coraje y determinación que su administración está demostrando. No podemos frenar porque ya sabemos que ellos no lo harán, no se detendrán hasta destruirnos por completo.

Muchísimas gracias. Gracias, gracias.

Image: Javier Milei, president of the Argentine Republic, speaks while receiving an Atlantic Council Global Citizen Award in New York on September 24, 2025.