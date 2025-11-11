El futuro de la alimentación en las Américas

Introducción

La seguridad alimentaria está en el núcleo de la seguridad nacional, regional y global. Cuando las sociedades tienen garantizado el acceso a los alimentos, poseen una probabilidad mucho mayor de mantener la estabilidad social y política; cuando carecen de ella, sucede lo contrario. Afortunadamente, el hemisferio occidental—las Américas—es una región con seguridad alimentaria. Aunque el acceso a los alimentos sigue siendo un desafío constante, la abundancia alimentaria caracteriza en general a las Américas, gracias a una base favorable de recursos naturales, condiciones geopolíticas benignas y una amplia cooperación pública y privada orientada a mejorar los métodos de producción y fomentar la innovación.

Sin embargo, el futuro podría no parecerse al pasado. Varios factores clave de cambio podrían alterar la trayectoria de la seguridad alimentaria hemisférica, amenazando la estabilidad y productividad de los actuales sistemas agroalimentarios o, por el contrario, ofreciendo esperanza de que estos se vuelvan aún más sólidos y resilientes. Estos factores incluyen el deterioro de ecosistemas sanos y estables, la rápida transformación de la geopolítica, la erosión de las instituciones multilaterales, la creciente inflación y volatilidad de los precios de los alimentos, la promesa de la innovación y las tecnologías emergentes, y los cambios generacionales en la agricultura y la producción agropecuaria.

Aunque estas fuerzas se cruzan, muchos líderes las perciben como desafíos aislados. Su interacción multiplica el dinamismo del sistema, lo que exigirá que los responsables de políticas públicas, líderes empresariales, inversionistas y agricultores encuentren soluciones innovadoras frente a un panorama agroalimentario que cambia rápidamente y cuyo futuro no es del todo predecible.

Maíz duro, semillas, frijoles, pimientos y otros productos secos se exhiben en un estante de madera montado en la pared en el pueblo indígena de Zinacantán, México. (Unsplash/Alan De La Cruz)

Alimentación, sociedad y política

Ningún otro bien tiene un impacto tan profundo en la sociedad y la política como los alimentos, porque las personas necesitan comer todos los días. A menudo, basta con un solo gran aumento en los precios de los alimentos para alterar las dinámicas sociales y políticas dentro de un país o incluso de toda una región. Aunque los precios altos de los alimentos afectan de manera desproporcionada a los países vulnerables, pobres y frágiles, también pueden tener un gran impacto en naciones que, en principio, son ricas y estables.

La definición estándar de seguridad alimentaria, adoptada en 1996 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y solo ligeramente revisada desde entonces, establece que:

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.

Sin embargo, faltan algunos elementos importantes en esta formulación de la seguridad alimentaria. Uno de ellos es la estabilidad ecológica. La seguridad alimentaria depende de la sostenibilidad de los sistemas naturales de la Tierra que son esenciales para la producción de alimentos. Un segundo elemento es la estabilidad del sistema internacional, específicamente la estabilidad de un orden comercial basado en normas que garantice que los alimentos puedan desplazarse fácilmente desde los países con excedentes hacia aquellos con déficits alimentarios.

Estas condiciones no deben darse por sentadas. Mirando hacia el futuro, es probable que el mundo se vuelva más dinámico y menos estable, con aspectos tanto positivos como negativos. Para prosperar, los sistemas agroalimentarios mundiales deberán volverse más resilientes y adaptables.

Estantes completamente abastecidos de arroz y frijoles empacados a la venta en un supermercado en Utiva, Costa Rica. (Unsplash/Bernd Dittrich)

Seguridad alimentaria en las Américas

El hemisferio occidental desempeña un papel indispensable en la seguridad alimentaria global.

Lado de la oferta: Producción agrícola en las Américas

Los cinco países con mayor producción primaria de cultivos (por tonelaje) en el mundo se encuentran todos en las Américas: Brasil, Estados Unidos, Argentina, México y Canadá. El hemisferio también cuenta con los principales exportadores de los cuatro cultivos básicos: soya, maíz, trigo y arroz. Además, las Américas producen una amplia variedad de cultivos especializados, entre ellos café, aguacates, limones, limas, naranjas, arándanos, cranberries, quinua, almendras y muchos más.

La agricultura continúa siendo un componente esencial de las economías nacionales en las Américas. La participación de la agricultura en el PIB supera el 5% en la mayoría de los países y llega a más del 10% en algunos de ellos.

Lado de la demanda: Calorías y nutrición

La definición de seguridad alimentaria de la FAO subraya que, si las personas no pueden acceder a una dieta nutritiva a precios estables y asequibles, no se puede hablar de seguridad alimentaria.

En las últimas décadas, el hemisferio occidental ha reducido gradualmente su nivel de inseguridad alimentaria. En términos comparativos, ha tenido un buen desempeño. Entre 1990 y 2015, América Latina y el Caribe fue la única región del mundo que logró reducir el hambre a la mitad. Actualmente, el hemisferio presenta mejores resultados que el promedio mundial en cuanto a subalimentación, inseguridad alimentaria severa y prevalencia de emaciación infantil (niños pequeños con bajo peso).

(Aunque varios países tienen un rendimiento inferior, como Haití, Bolivia, Honduras, Ecuador y Guatemala.)

En los indicadores relacionados con dietas poco saludables, como el sobrepeso y la obesidad, las Américas muestran un desempeño menos favorable.

Finalmente, las mujeres en las Américas son ligeramente más propensas que los hombres a sufrir inseguridad alimentaria.

Un tráiler llena cajas de semillas en un campo de Míchigan. (Unsplash/Loren King)

Factores de cambio en las Américas y más allá

La seguridad alimentaria en las Américas enfrenta varios factores de cambio significativos que se cruzan e interactúan entre sí.

Cambio ecológico

Los riesgos ecológicos se encuentran entre las mayores amenazas para la seguridad alimentaria. Los principales riesgos incluyen el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la erosión y degradación del suelo. Quizás la amenaza más grave para la producción agrícola sea la combinación de sequía y calor extremo, condiciones “secas-calientes” que se volverán más frecuentes tanto en el mundo como en las Américas.

Una posibilidad desalentadora para el futuro es la aparición de fallas simultáneas en múltiples regiones productoras de granos básicos (“fallas en las canastas de pan” del mundo). Las Américas, hogar de varios de los principales productores mundiales de cultivos básicos, enfrentan esta posibilidad. El cambio climático también afectará negativamente a la mayoría de los cultivos especializados, incluidos el café y los plátanos.

Los agricultores se verán afectados de manera diferente dependiendo de dónde trabajen dentro del hemisferio, el tamaño y los recursos de sus fincas (financieros y de otro tipo), si son agricultores de subsistencia o están integrados en los mercados nacionales, regionales y globales, y los tipos de cultivos que producen. Los pequeños agricultores en contextos más pobres estarán en mayor riesgo debido al tamaño reducido de sus parcelas y a la falta de acceso a seguros y otros recursos.

Potencialmente, los cambios ecológicos con impactos a gran escala podrían generar importantes déficits en el suministro mundial de alimentos, provocando pánicos en los mercados, precios altos, acaparamiento y una ruptura del comercio internacional. La inseguridad alimentaria se dispararía.

Turbulencia geopolítica y geoeconómica

Un segundo conjunto de riesgos proviene de la incertidumbre geopolítica y geoeconómica creciente. Un sistema comercial abierto y basado en normas ha sido esencial para mejorar la seguridad alimentaria, al fomentar una mayor integración económica que, a su vez, contribuye a la seguridad alimentaria mediante mayor crecimiento económico, más empleo, aumento de ingresos, reducción de la pobreza y dinamismo económico.

Sin embargo, el sistema mundial de comercio de alimentos ha sido perturbado por varios acontecimientos geopolíticos importantes, incluyendo guerras (como la de Ucrania), políticas comerciales y sanciones que generan choques imprevistos en los insumos agrícolas, las cadenas de suministro y las exportaciones agroalimentarias, lo que resulta en mayores costos de producción y precios de los alimentos.

El sistema agroalimentario mundial podría estar regresando a un orden proteccionista previo a los años 1990, cuando los países solían aplicar aranceles elevados solo a unos pocos cultivos políticamente sensibles (como el azúcar o el algodón). Hoy, el proteccionismo emergente es mucho más amplio, afecta a un número mayor de cultivos y lo implementa una lista cada vez más larga de países.

Los patrones comerciales también están cambiando debido a la geopolítica. El comportamiento de China es un ejemplo significativo. Hace una década, China importaba más productos agrícolas de Estados Unidos que de Brasil; hoy, importa casi el doble de Brasil que de EE. UU. La desvinculación de China del mercado agrícola estadounidense ha ayudado a que Brasil se convierta en el mayor exportador mundial de soya.

Además, después de que Estados Unidos impusiera aranceles en agosto de 2025 a ciertos productos agrícolas brasileños, Brasil probablemente intensificará su interés en desarrollar mercados de exportación alternativos, incluidos los acuerdos con China.

Incertidumbre institucional

Las instituciones multilaterales han contribuido a generar una prosperidad sin precedentes—aunque desigual—al fomentar el comercio global y hemisférico. Sin embargo, hoy estas instituciones están bajo una enorme presión. Las principales potencias comerciales del mundo, junto con muchas naciones más pequeñas, han estado dispuestas a romper normas establecidas y leyes internacionales de comercio, creando una gran incertidumbre en torno a las reglas comerciales.

Las Américas se benefician más que otras regiones de un sistema global de comercio agrícola abierto. La agricultura siempre ha sido un tema controvertido en las negociaciones comerciales, desde los orígenes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en la década de 1940. A pesar de ello, las instituciones multilaterales funcionales son de gran valor porque crean un mercado global estable y basado en normas, lo cual posibilita el comercio de alimentos a gran escala.

Inflación y variabilidad de precios

La inseguridad alimentaria se agrava con una inflación rápida de precios y una alta variabilidad de precios. Desde los años 2000, los sucesivos choques han generado nuevos niveles base de precios más altos. Los alimentos son menos asequibles, y los hogares enfrentan más dificultades para mantener una dieta saludable.

La inflación y la volatilidad de los precios de los alimentos son tan problemáticas en las Américas como en otras partes del mundo, y se han convertido en un tema clave social y político. En América Latina, el aumento de los precios de los alimentos ha sido un principal impulsor de la inflación regional, mientras que en América del Norte, el alza de precios ha sido una de las principales causas de la crisis del costo de vida que afecta a muchos hogares.

Un supermercado colombiano exhibe una variedad de verduras a la venta. (Unsplash/nrd)

Inversión: Innovación, tecnología e infraestructura

Las innovaciones y aumentos de productividad dentro y fuera del ámbito agrícola —derivadas de los avances tecnológicos, las mejoras en los procesos y las inversiones en infraestructura— han sido fundamentales para aumentar la oferta de alimentos y satisfacer la creciente demanda mundial.

Desde la década de 1990, las ganancias globales en eficiencia han superado ampliamente otros factores, como el uso de más insumos por hectárea, la expansión del riego en tierras de cultivo o la apertura de nuevas áreas agrícolas (por ejemplo, la conversión de tierras forestales en agrícolas).

Sin embargo, el crecimiento mundial de la Productividad Total de los Factores (PTF) —una medida de eficiencia que evalúa los insumos agrícolas en relación con los resultados— se está desacelerando. Después de aumentar de forma constante durante décadas, la PTF ha comenzado a caer, especialmente en las Américas.

Las inversiones en infraestructura en gran parte del hemisferio también siguen siendo insuficientes, con trillones de dólares necesarios para mejorar las redes de transporte, energía y logística.

Por ejemplo, en Canadá, el déficit de infraestructura, estimado en casi 200 mil millones de dólares, es particularmente relevante para las exportaciones agrícolas de ese país, que incluyen tanto productos alimenticios (como granos) como insumos agrícolas clave (como fertilizantes) producidos en su vasto interior. Reducir los costos y aumentar la eficiencia del transporte de estos bienes hacia los mercados internacionales exigirá modernizar la infraestructura de transporte.

Cambios demográficos

El empleo agrícola como proporción del PIB mundial lleva décadas en descenso. El hemisferio occidental ha seguido esta tendencia, lo que demuestra que la agricultura se está volviendo más intensiva en capital y más productiva.

Hoy se produce más alimento por persona empleada en el sector.

Sin embargo, existe un efecto generacional negativo asociado a esta tendencia. En todo el mundo, los agricultores están envejeciendo, en parte porque las oportunidades laborales en las fincas están disminuyendo.

Esta tendencia es más pronunciada en las regiones más ricas, donde la proporción de empleo agrícola es menor, como en la Unión Europea y los Estados Unidos.

Un dron sobrevuela un campo. (Unsplash/Job Vermeulen)

Hacia un futuro con seguridad alimentaria

El mundo necesita una nueva y audaz forma de pensar sobre la seguridad alimentaria, una que incorpore una comprensión integral de cómo fuerzas divergentes están creando un panorama agroalimentario dinámico e inestable, que moldeará el futuro de maneras impredecibles.

Ecología

Un desafío central será garantizar que la producción de alimentos siga siendo rentable y resiliente frente a los cambios ecológicos disruptivos.

Las sinergias entre los servicios ecosistémicos saludables, una producción agrícola robusta y la rentabilidad pueden encontrarse mediante la aplicación adecuada de imaginación, creatividad, formulación de políticas, inversión y acción práctica, utilizando el conocimiento y la participación de los agricultores y sus comunidades.

La agricultura es un importante impulsor del cambio ecológico, incluido el uso del suelo y las emisiones de carbono. Sin embargo, al mismo tiempo, la agricultura posee un enorme potencial —bajo las condiciones nacionales e internacionales adecuadas— para ofrecer soluciones sólidas y duraderas.

Los enfoques sinérgicos incluyen una amplia gama de técnicas y prácticas agrícolas alternativas, así como tecnologías novedosas, entre ellas:

La agricultura regenerativa

La siembra directa (no-till farming)

La agroforestería

La agricultura climáticamente inteligente

El Manejo 4R de Nutrientes (Right sources, Right rates, Right times, Right places: fuentes, dosis, momentos y lugares correctos para aplicar nutrientes).

Aunque muchos de estos enfoques se consideraban antes experimentales o no comprobados, hoy eso es mucho menos cierto. Por ejemplo, la agricultura regenerativa cuenta con un número creciente de adeptos —incluidos agricultores— que creen que puede generar beneficios ambientales tangibles sin sacrificar los rendimientos en las fincas. Existe una enorme cantidad de tierras y suelos degradados que podrían revitalizarse mediante estas prácticas.



En las Américas, la degradación representa un problema serio, pero también una gran oportunidad. Brasil, por ejemplo, posee vastas extensiones de pastizales degradados que podrían volver a ser productivas utilizando métodos regenerativos, lo que ayudaría a reducir la presión sobre la conversión de bosques en las regiones del Cerrado y la Amazonía.

Comercio, geopolítica e instituciones

El aumento del proteccionismo y la competencia geopolítica socavan la cooperación entre Estados y erosionan la confianza internacional. El comercio mundial de alimentos depende de la fortaleza de las instituciones multilaterales y de los acuerdos internacionales, que suelen ser contribuyentes subestimados a la seguridad alimentaria global. Hoy, estas instituciones están siendo erosionadas, y el riesgo es la posible caída de todo el sistema multilateral de comercio.

Una mayor cantidad de diálogo entre los Estados es un antídoto necesario.

Un objetivo podría ser la creación de nuevas instituciones regionales, empezando, por ejemplo, con los principales productores agrícolas del hemisferio —un posible grupo “A5” compuesto por Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Argentina— para reunir a los ministros de agricultura en torno al diálogo comercial.

Los resultados de dicho esfuerzo podrían incluir:

Pactos regionales de seguridad alimentaria

Compromisos de inversión en investigación agrícola

Acuerdos para evitar políticas comerciales que distorsionen los mercados

Una idea relacionada es la creación de un Consejo Hemisférico Permanente de Seguridad Alimentaria, que reúna a los gobiernos para coordinar respuestas a crisis y choques, identificar vías para una mayor cooperación científica y tecnológica, y reforzar la norma que reconoce la responsabilidad del hemisferio como principal proveedor de alimentos para el resto del mundo. Instituciones hemisféricas existentes, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podrían desempeñar un papel clave en la convocatoria y apoyo de este consejo.

Tres locomotoras transportan mercancías sobre el paso de Ascotán hacia la frontera con Bolivia. (Wikimedia/Kabelleger)

Inversión en innovación, tecnología e infraestructura

La mejora constante de las actividades dentro y fuera de las fincas —incluyendo el uso innovador de nuevas tecnologías y procesos, así como la inversión de capital en los factores que las posibilitan (como la infraestructura)— es fundamental para garantizar que el hemisferio y el mundo sean seguros en materia alimentaria.

La agricultura regenerativa y otros sistemas agroalimentarios sostenibles pueden potenciarse mediante la aplicación de tecnologías avanzadas. Algunos ejemplos incluyen:

Fuentes de energía alternativas que mejoran las operaciones dentro y fuera de la finca, reduciendo al mismo tiempo la huella de carbono.

Herramientas de teledetección geoespacial aplicadas a la agricultura de precisión, que permiten identificar y proteger los activos ecológicos.

Robótica y tecnologías digitales móviles (incluyendo una mayor integración de dispositivos portátiles en las prácticas agrícolas) que pueden mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Analítica impulsada por inteligencia artificial (IA), que puede integrar y utilizar flujos de datos provenientes de múltiples aplicaciones.

Biotecnologías que mejoran la productividad agrícola y la eficiencia en el uso de nutrientes, al tiempo que protegen activos ecológicos como el suelo y el agua.

Los agricultores son tanto usuarios como creadores de tecnologías y procesos innovadores, y deben tener la capacidad de adoptar y aprovechar estos avances. Sin embargo, la adopción en el campo no es lo mismo que la invención en laboratorio.

Las encuestas globales de agricultores muestran que muchos son reacios a adoptar nuevas tecnologías o procesos cuando enfrentan altos costos iniciales de inversión y rendimientos inciertos.

Por ello, los programas públicos de extensión agrícola, que conectan a investigadores y agricultores para fomentar el aprendizaje mutuo y la transferencia tecnológica, son críticos. Fortalecer los servicios de extensión debe ser una prioridad central para lograr una adopción amplia de innovaciones agrícolas.

Asimismo, mejorar la infraestructura para fortalecer las cadenas de suministro agroalimentarias es esencial. Se necesitan estrategias que aborden este desafío desde la perspectiva de la resiliencia social e incluso transfronteriza (internacional).

Una cosechadora recolecta maíz en un campo en el sur de Míchigan. (Unsplash/Loren King)

Los agricultores del futuro

Para evitar el declive demográfico del sector agrícola, es fundamental que la agricultura se vuelva financieramente, socialmente y culturalmente atractiva para las nuevas generaciones.

Para muchos jóvenes —especialmente aquellos sin una herencia familiar agrícola—, dedicarse al campo puede parecer anticuado, poco rentable, difícil, ajeno o poco atractivo… o todo lo anterior.

No existe un conjunto único de soluciones reconocidas para revertir esta tendencia demográfica. Sin embargo, la evidencia global sugiere que una combinación de intervenciones podría ser suficiente:

Facilitar el acceso a la agricultura, reduciendo las barreras de entrada, como el acceso limitado al financiamiento asequible y a la tierra cultivable.

Cerrar las brechas de conocimiento y habilidades mediante programas de capacitación en campo, becas y programas de aprendizaje.

Incentivar la participación de candidatos no tradicionales, como mujeres jóvenes, en la agricultura.

Resaltar el papel creciente de la tecnología digital, la robótica, los macrodatos (Big Data), la teledetección, la inteligencia artificial y otras aplicaciones técnicas que resultan atractivas para los jóvenes ambiciosos y con afinidad tecnológica.

En resumen, el futuro de la agricultura dependerá de su capacidad para integrar la innovación con el atractivo social y económico, de modo que las nuevas generaciones vean en el campo una oportunidad de progreso y liderazgo, no una ocupación del pasado.

Conclusión breve

Una cuestión central es si los actores clave del hemisferio —gobiernos, agricultores, sector privado, investigadores, fundaciones, grupos de la sociedad civil y el público— estarán dispuestos a invertir en procesos y enfoques transformadores que reduzcan riesgos a la vez que incrementen la prosperidad, la sostenibilidad y la resiliencia.

Promover la difusión de innovaciones críticas para la seguridad alimentaria será una parte importante de esta ecuación. Es imperativo que los países y las instituciones multilaterales del hemisferio encuentren financiamiento y compartan el conocimiento tecnológico necesario para apoyar programas adaptados a las necesidades de la región.

Otros actores no gubernamentales, incluyendo inversores, sector privado, investigadores, científicos, analistas y comunidades agrícolas, también deben actuar de manera concertada para visualizar, crear y fortalecer las herramientas necesarias que aseguren un futuro con seguridad alimentaria.

agradecimientos

Este reporte fue elaborado por el Atlantic Council con el apoyo de The Mosaic Company como parte del proyecto Seguridad alimentaria: alineación estratégica en las Américas

Acerca de los autores

Peter Engelke es experto sénior del Centro Scowcroft para Estrategia y Seguridad del Atlantic Council, y experto sénior del Centro Global de Energía. Su diverso portafolio de trabajo abarca previsión estratégica; geopolítica, diplomacia y relaciones internacionales; cambio climático y sistemas terrestres; seguridad alimentaria, hídrica y energética; tecnologías emergentes y disruptivas y ecosistemas de innovación basados en tecnología; y demografía y urbanización, entre otros temas. Es el creador de la serie de publicaciones extensas más leída del Consejo, Global Foresight. Las afiliaciones previas de Engelke han incluido el Centro de Política de Seguridad de Ginebra, la Fundación Robert Bosch, el Foro Económico Mundial y el Centro Stimson.

Matias Margulis es profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales y miembro de la facultad de Tierras y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Columbia Británica. Sus intereses de investigación y docencia se centran en la gobernanza global, el desarrollo, los derechos humanos, el derecho internacional y la política alimentaria. Además de su investigación académica, Margulis tiene una amplia experiencia profesional en el ámbito de la formulación de políticas internacionales y fue representante canadiense ante la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Explora el programa

La Iniciativa GeoStrategy, alojada dentro del Centro Scowcroft para Estrategia y Seguridad, utiliza el desarrollo estratégico y la previsión a largo plazo para servir como el principal referente y convocante de análisis y soluciones relevantes para las políticas públicas, con el fin de comprender un mundo complejo e impredecible. A través de su trabajo, la iniciativa se esfuerza por revitalizar, adaptar y defender un sistema internacional basado en normas para fomentar la paz, la prosperidad y la libertad durante las próximas décadas. Saber más

Image: Photo by Andres Medina on Unsplash