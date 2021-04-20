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Неизвестно, когда и как уйдет от власти возглавляемая Владимиром Путиным команда, но рано или поздно это случится. Мы надеемся, что это произойдет без большой войны и что к власти в России придут разумные и ответственные люди. И тогда встанет задача восстановления и строительства – на руинах.

Ниже – те шаги, которые мы полагаем необходимым осуществить в максимально короткие сроки. И потому, что они необходимы, по сути, и потому, что они помогут новым властям завоевать доверие активных граждан страны. Разумеется, мы понимаем, что это неисчерпывающий список.

Запуск доклада

Россия после Путина: первоочередные шаги новой власти ПТН, 23 АПР, 2021 Мы не знаем, когда прекратит свое существование режим Путина, но он явно испытывает трудности. В своем новом докладе д-р Андерс Ослунд и д-р Леонид Гозман дают рекомендации о том, что следует сделать после завершения путинского правления. Мы не знаем, когда прекратит свое существование режим Путина, но он явно испытывает трудности. В своем новом докладе д-р Андерс Ослунд и д-р Леонид Гозман дают рекомендации о том, что следует сделать после завершения путинского правления. Read More

В сфере обеспечения законности и справедливости

Освобождение политических заключенных, точнее, всех, кто находится в местах лишения свободы за политику, слово или веру. Поскольку часто таким людям «подбирались» экономические или чисто уголовные статьи, освободить надо всех, чье пребывание на свободе не влечет за собой угрозу безопасности других людей. Разумеется, освобождению должны подлежать и политические оппоненты новой власти. Восстановление политических и гражданских свобод. Должны быть немедленно отменены все ограничения на политическую и общественную деятельность, все ограничения свободы слова, совести, собраний и так далее. Роспуск ФСБ. Это надо будет сделать немедленно, иначе эта структура будет не просто саботировать реформы, но сделает их невозможными. ФСБ является прямой наследницей репрессивных структур советского режима, она защищает не столько граждан и страну от разнообразных угроз, сколько власть от граждан, не говоря уже о том, что ФСБ и сотрудники ее разных подразделений замешаны в массе преступлений. России не нужна тайная полиция, занятая подавлением свобод и активности граждан. Действительно необходимый функционал – разведка, контрразведка, купирование террористических угроз – должны быть переданы специальным компактным агентствам. Сотрудники ФСБ, прямо или косвенно причастные к подавлению свобод граждан, не должны допускаться к работе на государственной службе. Роспуск Следственного Комитета. За время своего существования он не доказал своей полезности, зато зарекомендовал себя в подавлении политических оппонентов власти и в коррупционных скандалах. Отмена репрессивных законов. В первые же дни, должно быть объявлено об приостановке действия репрессивных законов, таких, как законы об иноагентах, Димы Яковлева, о засекречивании данных об имуществе государственных чиновников, законов, карающих за политическую деятельность, оскорбление чувств и так далее. (Список законов, подлежащих первоочередной отмене, уже составляется многими политическими и гражданскими организациями). Одновременно должна быть создана гласно функционирующая комиссия, состоящая из пользующихся общественным доверием юристов и общественных деятелей, задачей которой будет проанализировать весь пакет принятых за путинский период законов на предмет возможности продолжения их действия в новой России. Гражданский контроль за пенитенциарной системой. Нынешняя система контроля, очевидно, не эффективна. В качестве временной меры новая власть может передать контроль за местами лишения свободы муниципальным и региональным депутатам. Комиссия правды. Новая власть должна будет создать «Комиссию правды» (по аналогии с ЮАР) для анализа преступлений, совершенных режимом. Она не должна подменять собой суд, но разбирая наиболее значимые примеры, принимать решение о передаче конкретного дела в правоохранительные органы. Такая комиссия ответит и на требования справедливого воздаяния за преступления и злоупотребления, и будет предотвращать акты самосуда, и повысит уровень доверия к новой власти. Наказание преступников. Если думать о будущем, то желательно свести к минимуму преследование деятелей прежнего режима. Однако прямые преступления не могут остаться безнаказанными. В частности, необходимо отдать под суд тех, кто отдавал и исполнял приказы об убийствах или насильственных действиях по отношению к политическим оппонентам режима Путина, а также, тех работников пенитенциарной системы, которые пытали людей, отдавали приказы о пытках и покрывали тех, кто это делал. Правовая система. Отсутствие независимых судов и, в целом, слабость правовой системы – одна из центральных проблем России. Новым властям придется реформировать судебную систему, прокуратуру и другие элементы правовой системы снизу доверху. Необходимые шаги обсуждаются российскими юристами. Отметим только, что необходимо будет немедленное очищение правоохранительныой системы от тех, кто выносил и способствовал вынесению неправосудных приговоров.

Полицейские задерживают участника акции протеста против поправок к Конституции. Фото: Рейтерс

В сфере реформирования политической системы

Новые выборы в законодательные собрания всех уровней. Они должны пройти одновременно, не позднее, чем через три месяца после прихода к власти нового руководства. Существующие избирательные комиссии должны быть распущены и гласно сформированы новые, пользующиеся общественным доверием. Центральная комиссия должна будет отменить ряд принятых за последние годы правил, ограничивающих волеизъявление граждан и дающих возможность фальсифицировать результаты выборов. Принятие новой Конституции. Эта задача не может быть решена быстро. Но следует объявить, что она признается новыми властями приоритетной и начать работу по подготовке Конституционного (Учредительного) Собрания. Представляется, что после варварского «обнуления» не удастся ограничиться лишь внесением поправок в существующий текст – Конституция, фактически, разрушена. Децентрализация, построение федерации. Масса проблем России связано с тем, что, являясь, формально, федерацией, она функционирует как унитарное государство. Новая власть должна отказаться от вмешательства в формирование органов власти в регионах, а также, обеспечить их финансовую самостоятельность. При этом возможен рост центробежных тенденций вплоть до желания выхода из состава РФ. Приоритетом новой власти должно быть не сохранение территориальной целостности, а благополучие людей. Поэтому надо немедленно приступить разработке процедур, которые, если сепаратистские устремления в каких-либо регионах будут разделяться большинством населения, позволят провести процесс отделение мирно, без нарушения прав граждан и, по возможности, закладывающим базу будущих добрососедских отношений отделившегося региона с РФ. Переход к парламентской республике. Три десятилетия, прошедшие после распада СССР показывают, что России выгоднее быть не президентской, а парламентской республикой Политическое финансирование. Следует изменить законы и правила политического финансирование, сделав его прозрачным и соответствующим Европейским практикам.

В сфере экономики

Обеспечение возможности для конкуренции. Россия достигла прочной макроэкономической стабильности, ее экономика является рыночной, но ее развитие тормозится отсутствием честной конкуренции. Шаги правительства по обеспечению реальной конкуренции достаточно очевидны и требуют лишь политической воли. Защита права собственности. Незащищенность права собственности препятствует развитию России не меньше, чем коррупция и политический произвол. Безусловная защита собственности должна стать одним из приоритетов новой власти. Необходимые для этого политические шаги и институциональные изменения, как и в предыдущем случае, достаточно очевидны и требует лишь, чтобы власть была профессиональна, решительна и не коррумпирована. Приватизация. Огосударствление российской экономики превышает всякие разумные пределы. Новому правительству России придется провести новый цикл приватизации. На этот раз сроки приватизации могут быть не столь жесткими, как в самом начале реформ. Качество приватизации в данном случае важнее ее темпов.

В сфере значимых символов

Кремль и офис ФСБ. Кремль должен быть освобожден от присутствия там органов власть и превращен в открытый для всех музей. Офис президента должен располагаться в нормальном офисном здании. Здание ФСБ на Лубянке должно быть передано для общественных нужд, в части этого здания может располагаться музей террора. Некрополь на Красной площади должен быть закрыт, все захороненные там, включая и Ленина, должны быть перезахоронены в соответствии с традициями страны. Памятники и топономика. Все памятники деятелям коммунистического режима, прямо или косвенно связанным с террором, должны быть демонтированы, их имена, также, не должны присутствовать в названиях городов, улиц и площадей. Государственный гимн. Нынешний гимн вызывает прямые ассоциации со сталинским периодом существования страны. Целесообразно вернуться к «Патриотической песне» Глинки, оконательно решив вопрос о гимне в ходе широкого общественного обсуждения.

Россия вовлечена во множество конфликтов, как непосредственно возле своих границ, так и далеко за рубежом. Слева сверху против часовой стрелки: Южная Осетия (2008), Донецкая область (2015), Нагорный Карабах (2020), Хомс, Сирия (2017), президент Путин с президентом Центрально-африканской Республики Фаустином Таудера (2019), Донецкая область (2014). Фото: Рейтерс

В сфере внешней политики и отношений с миром

Отказ от имперских амбиций. Имперские потуги путинского руководства очень дорого стоили России. Новая власть должна сразу же заявить об отказе от особых прав России на территориях бывшего СССР и начать переговоры с Украиной, Грузией и Молдовой по восстановлению территориальной целостности этих стран. Участие Запада. Успех России зависит от усилий ее граждан. Но и ради общей безопасности, и по гуманитарным соображениям желательно, чтобы Запад занял в этом смысле конструктивную позицию, не стремясь «мстить» новой России за проблемы путинского периода и понимая, что реальная интеграция России в социально-политические и военные структуры западного мира отвечает интересам обеих сторон.

Мы убеждены в том, что человеческий капитал России, традиции борьбы за свободу, установки граждан страны, особенно, образованных горожан, делают задачу построения стабильной демократии в стране выполнимой.

About the authors

Dr. Anders Åslund Senior Fellow, Eurasia Center Anders Åslund is a resident senior fellow in the Eurasia Center at the Atlantic Council. He also teaches at Georgetown University. He is a leading specialist on economic policy in Russia, Ukraine, and East Europe. Dr. Åslund has served as an economic adviser to several governments, notably the governments of Russia (1991-94) and Ukraine (1994-97). He is chairman of the Advisory Council of the Center for Social and Economic Research, Warsaw, and of the Scientific Council of the Bank of Finland Institute for Economies in Transition. He has published widely and is the author of fourteen books, most recently Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (YUP, 2019) and with Simeon Djankov, Europe’s Growth Challenge (OUP, 2017) and Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015). Other books of his are How Capitalism Was Built (CUP, 2013) and Russia’s Capitalist Revolution (2007). He has also edited sixteen books. more about anders

Dr. Leonid Gozman Russian politician and commentator From 2008 to 2013, Leonid Gozman served as director of humanitarian projects at RUSNANO, a state-owned enterprise that commercializes innovations in nanotechnology, and from 1999 to 2008, he was executive board member and representative for governmental and NGO relations at Unified Energy System of Russia (RAO UES). An active participant in Russia’s democratic movement who has served as political advisor to Anatoly Chubais and Yegor Gaidar, he is also the author of eight books and is a lecturer at Moscow State University. He was previously a fellow at the Woodrow Wilson Center, and professor of psychology and Russian area studies at Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania. During his fellowship, Dr. Gozman explored social entrepreneurship as a means for deepening civic engagement and democratic development in Russia.

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