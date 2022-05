Declaración por la igualdad de género en el proceso de construcción de la democracia y la paz en Venezuela

En español

24 de mayo de 2022 – Hoy, las mujeres de la Red de Apoyo, activistas sociales, actores políticos democráticos y organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de Venezuela y quienes suscriben la presente declaración, proponen un plan de acción conjunto, y en sintonía con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, para exigir la garantía de la participación plena y efectiva de las mujeres venezolanas en los procesos de toma de decisiones y en su liderazgo en la redemocratización y cambio político sostenible en Venezuela.

En el marco de la primera “Cumbre de Mujeres por Venezuela,” un encuentro organizado por el Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council y la Universidad Católica Andrés Bello con el apoyo del Gobierno de Canadá, este grupo de mujeres presenta una propuesta de acciones que buscan avanzar concretamente hacia la redemocratización con una visión plural, amplia, paritaria e igualitaria de Venezuela y que tiene como firmes objetivos:

Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y expandir significativamente su representación en la política, la sociedad civil y todos los espacios de poder y decisiones en el camino hacia la reinstitucionalización en Venezuela;

en la política, la sociedad civil y todos los espacios de poder y decisiones en el camino hacia la reinstitucionalización en Venezuela; Asegurar que la agenda política incluya una perspectiva de derechos, de género e interseccional en las estructuras de liderazgo, en las políticas públicas y todas las instancias de toma de decisiones.

En función de estos objetivos, quienes respaldan esta declaración, se comprometen a promover, acompañar y avanzar en las siguientes acciones en el plazo de un año, a más tardar el 24 de mayo de 2023:

Propuesta de Acciones Iniciales

Exigir a las juntas directivas de los partidos políticos que garanticen el liderazgo igualitario de las mujeres en las decisiones políticas incorporando propuestas programáticas específicas que deben ser incluidas como parte del proceso de renovación de estos partidos y la democracia en Venezuela. Elaborar un reglamento modelo dentro de estos partidos que asegure la inclusión y el liderazgo femenino, así como la igualdad, la no discriminación y eliminación de todo tipo de violencia por razones de género, y crear un grupo de trabajo encargado de implementar, monitorear y dar seguimiento a este reglamento. Agrupar y coordinar movimientos de mujeres, dentro de Venezuela y en la diáspora, con sectores y partidos políticos comprometidos con principios democráticos, la sociedad civil y aliados internacionales para promover las reivindicaciones de las mujeres venezolanas. Establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento de la participación igualitaria y la perspectiva de género en todos los procesos de diálogo, negociación y construcción de acuerdos con representación de la diversidad de sectores políticos, económicos y sociales. Liderar acciones afirmativas de incidencia ante la comunidad internacional para impulsar los objetivos de esta declaración.

Se comprometen en avanzar estas acciones las siguientes personas y entidades:

Declaration for gender equality in the process of building democracy and peace in Venezuela

May 24, 2022 – Today, the women of the “Red de Apoyo,” social activists, democratic political actors and non-governmental organizations inside and outside Venezuela, and those who subscribe to this declaration, propose a joint plan of action, and in tune with UN Security Council Resolution 1325, to demand the guarantee of full and effective participation of Venezuelan women in decision-making processes and in their leadership in the redemocratization and sustainable political change in Venezuela.

In the framework of the first “Venezuela Women’s Leadership Summit,” a meeting organized by the Adrienne Arsht Latin America Center of the Atlantic Council and the Universidad Católica Andrés Bello with the support of the Government of Canada, this group of women presented a proposal of actions that seek to concretely advance towards redemocratization with a plural, broad, balanced, and egalitarian vision of Venezuela, with the following objectives:

To guarantee the full and effective participation of women and significantly expand their representation in politics, civil society and all spaces of power and decision-making on the road to reinstitutionalization in Venezuela;

in politics, civil society and all spaces of power and decision-making on the road to reinstitutionalization in Venezuela; Ensure that the political agenda includes rights, gender, and intersectional perspective in leadership structures, public policies, and all decision-making bodies.

Based on these objectives, those who endorse this declaration, commit to promote, accompany, and advance the following actions within one year, no later than May 24, 2023.

Proposal for initial actions

Demand that the boards of directors of political parties guarantee the equal leadership of women in political decisions by incorporating specific programmatic proposals that must be included as part of the renewal process of these parties and democracy in Venezuela. Elaborate a model regulation within these parties that ensures female inclusion and leadership, as well as equality, non-discrimination, and elimination of all types of gender-based violence, and create a workgroup in charge of implementing, monitoring, and following up on this regulation. Bring together and coordinate women’s movements, within Venezuela and in the diaspora, with political sectors and parties committed to democratic principles, civil society, and international allies to promote the demands of Venezuelan women. Establish mechanisms to monitor and follow up on equal participation and the gender perspective in all processes of dialogue, negotiation, and building of agreements with representation from the diversity of political, economic, and social sectors. Lead affirmative advocacy actions before the international community to promote the objectives of this declaration.

The following individuals and entities are committed to advancing these actions:

Suscritos a la propuesta / Proposal subscribers

Individuos / Individuals

Abraham Pedraza

Adriana Adrián

Adriana D’Elia

Adriana Pichardo

Aime Nogal

Alessandro Longoni

Alexis Paparoni

Alfredo Ramos

Alinis Aranguren

Ana Rosario Contreras

Ana Mercedes Aponte

Andrea Merlo

Andrés Velásquez

Ángel Alvarado Rangel

Ángel Alvarez

Ángel Álvarez

Angel Caridad

Ángel Medina

Ángel Torres

Armando Armas

Auristela Vásquez

Bibi Borges

Brian Fincheltub

Carlos Paparoni

Carlos Prosperi

Carlos Valero

Carlos Vecchio

Carmen María Sisvoli

Castor Rivas

Cesar Alonso

Cesar Cardenas

Cristofer Correia

Daniel Antequera

David Smolansky

Delsa Solorzano

Denncis Pazo

Diana Merchán

Dianela Parra

Dinorah Figuera

Edgar Vidao

Edinson Ferrer

Eduardo Battisini

Elias Matta

Elizabeth Castillo

Emilio Graterón

Evelyn Pinto

Fabiola Zavarce

Fernando Aranguren

Fernando Feo

Francisco Sucre

Franco Casella

Freddy Castellanos

Freddy Guevara

Freddy Superlano

Gabriel Diaz

Gerson Pernia

Gilber Caro

Gilberto Sojo

Gladys Guaipo

Guarequena Gutierrez Silva

Guillermo Palacios

Gustavo Marcano

Héctor Cordero

Hector Vargas

Henrique Capriles

Hernando Garzón Martínez

Hildemaro Lisboa

Hugo Valera

Indira Urbaneja

Ingrid Serrano

Isaac Gaskin

Isadora Zubillaga

Ismael García

Ivlev Silva

Jairo Bao

Jesús Abreu

Jesus Antonio Avila M

Joaquin Aguilar

Jony Rahal

Jose Antonio Rodriguez

Jose Briceño Pulido

Jose Gregorio Oliveros

Jose Hernandez

Jose Ignacio Guedez

Jose Manuel Olivares

José Trujillo

Josmary Querales

Juan Miguel Matheus Juan Vilera

Julian Diaz

Julio Borges

Julio Igarza

Karim Vera

Katherine Barrera

Lawrence Castro

Leopoldo Lopez

Lester Toledo

Liliana Pérez

Lisbeth Cordero García

Liz Carolina Jaramillo

Liz María Márquez

Lucrecia Morales Garcia

Luigi Pulcini

Luis Barragan

Luis Bueno

Luis Emilio Rondon

Luis Florido

Luis Omaña

Luis Trincado

Mabelli León- Ponte

Macario González

Manuel Rodriguez

Manuel Teixeira

Manuela Bolivar

Marco Aurelio Quiñones

Marco Bozo

Maria Alejandra Ochoa

Maria Beatriz Martinez

Maria Concepcion Mulino

Maria Fatima Soares

Maria Gabriela Hernandez

Maria Luisa Ortega

María Paris

Maria Teresa Belandria

Maria Teresa Perez

Maria Teresa Romero

Marianela Fernandez

Mariela Magallanes

Mary Mora Morales

Mary Ponte

Mauglimer Baloa

Mauro Zambrano

Mayela Carrillo

Milagros Sánchez Eulate

Mildred Carrero

Nano Avila

Nelson Dordelly

Nirma Guarulla

Nora Bracho

Ofelia Alvarez Cardiee

Olivia Lozano

Omar Barboza

Oneida Guaipe

Pedro Pablo Peñaloza

Piero Maround

Rafael Guzmán

Rafael Veloz

Ricardo Aponte

Ricardo Racini

Richard Mardo

Roberto Marrero

Roberto Patino

Rodrigo Campos

Romel Guzamana

Rosa Petit

Rosmit Mantilla

Sandra Flores

Sergio Garrido

Sergio Vergara

Sevy DiCione

Sonia Medina

Tamara Adrian

Teodoro Campos

Tomas Guanipa

Tomas Saez

Tony Geara

Verónica Arvelo

Verónica Colina Rivas

Verusca Hernández

Virgilio Ferrer

William Barrientos

Yolibel del Valle

Yolima Arellano

Rafael Ramirez

Avilio Troconis

Organizaciones / Organizations

A.C. Consorcio, Desarrollo y Justicia

Acción Positiva

Ave Mujeres

Cauce

Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)

CEPAZ

Cerlas

Empoderame

EmpoderaRSE

Entretejidas

Feminismo INC

Frente Amplio de Mujeres

FreyaCh

Fundación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Fundamujer)

Fundación Vayalo

Hombres por la Equidad e Igualdad Mujer y Ciudadanía

Mujeres para el Mundo

Mujeres Radio Net

Mujeres sin Fronteras

NIMD

No Permitas Malos Tratos

Nosotras por Todas

Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres

Red Naranja

Red Sororidad – Pacto Entre Ellas Venezuela

Red Venezolanas Globales

Redac

Reunificados

Sin Mordaza

ULA Mujer

Voces Vitales

